Den viktigste jobben

AFTENBLADET MENER: Å få unge inn i arbeidslivet er fylkeskommunens viktigste jobb.

Industrirørleggerlærling Susanne Seglem bøyer til stenger som skal brukes i styringen av en brønn for CO2-lagring.

Rogaland har lenge vært best i klassen når det gjelder hvor mange unge på yrkesfag som fullfører videregående skole. Sannsynligvis skyldes det innsatsen både fra fylkeskommunen - som er ansvarlige for videregående opplæring - og ansvaret mange bedrifter tar for å ta inn og utdanne lærlinger. En fullført fagutdanning er ikke slutten på å lære, men det er begynnelsen. Det finnes mange muligheter senere, mye læring foregår i arbeidslivet, og det er også fullt mulig å skifte retning eller innhold senere i livet.

Over halvparten av elevene i Rogaland velger seg yrkesfag når de skal begynne på videregående - det er rett og slett det vanligste å gjøre. Så er vi også i et fylke hvor praktisk arbeid tradisjonelt har blitt høyt verdsatt. Regjeringen mener vi kommer til å mangle 90.000 fagarbeidere i 2035. I fjor søkte 30.300 ungdommer om lærlingplass på landsbasis, 6600 av dem ble stående uten.

I Rogaland fullfører 82 prosent av elevene sin yrkesfaglige utdanning. Det er et høyt tall, men de som ikke gjør det, er likevel ganske mange. For de som står i fare for å falle av, vet vi at overgangen fra skole til lærlingplass er viktig. Så denne sommeren, som mange somrer før, vil ordførerne rundt forbi i fylket bli oppringt av fylkesordfører Marianne Chesak (Ap), som kommer til å fortelle hvor mange unge i akkurat denne kommunen som enda ikke har fått lærlingplass, og spør hva ordføreren har tenkt å gjøre med det.

Vanskeligst har det vært å finne nok plasser til de som vil ta fagbrev som helsefagarbeider. Dette er stort sett arbeidsplasser det offentlige selv har ansvaret for - som sykehjem og andre institusjoner i kommunene. De samme kommunene vil sannsynligvis slite med å skaffe nok arbeidskraft innen helse og omsorg i årene framover, og burde lene seg langt, langt fram for å skaffe nok lærlingplasser i egen kommune.

Akkurat nå er fylket i ferd med å registrere inngåtte lærlingkontrakter, og mener selv de ligger an til å få på plass enda flere enn i fjor. Det finnes et alternativ i å fortsette som elev ved en skole, men i fylket tror man at det bare er på helsefag det til slutt vil være behov for et slikt tilbud.

Det betyr at mange bedrifter og arbeidsplasser tar stort ansvar for å lære opp nye fagarbeidere i egne bransjer. Det er et utrolig viktig arbeid. Det gjør det ikke bare lettere for veldig mange unge å skaffe seg en utdannelse, men det gir dem også en plass å fylle, en tilknytning til et voksent arbeidsliv, og forhåpentlig en meningsfull dag.