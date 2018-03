Måtte de holde ut lenge

25 000 barn og unge i USA er drept av skytevåpen siden 1999. 200 000 har opplevd skolemassakrer.

14. februar i år døde 17 elever og lærere i en skolemassakre ved Marjory Stoneman Douglas High school i Portland. 15 ble skadd.

Motmæle

Bare dager etterpå tok de overlevende til motmæle mot de liberale våpenlovene. Emma Gonzales var en av dem. Hun talte, og hun åpnet twitterkontoen @emma4change. Hun oppfordret unge til å marsjere mot våpenlovene. Hun har over en million følgere, dobbelt så mange som våpenforkjempernes organisasjon, National Rifle Association, NRA.

I helgen tok folk til gatene. Ledet av overlevende fra Florida samlet hundretusener seg i en demonstrasjon i Washington. 800 andre arrangementer landet over støttet opp om dem. Det er de mest omfattende demonstrasjonene i USA siden Vietnamkrigen.

Det er umulig ikke å bli berørt av tv-bildene og talene. Av folkehavet, av Emma Gonzales, som mens tårene renner står helt stille på talerstolen i seks minutter og tjue sekunder, like lenge som det tok morderen å drepe sytten av hennes medelever og lærere.

Men hjelper det? Vil Kongressen og delstatene lytte?

Små endringer

Fredag foreslo Trump-administrasjonen å forby bump stocks, som gjør halvautomatiske våpen om til helautomatiske.

Delstaten Florida har hevet aldersgrensen for å få kjøpe våpen fra 18 år til 21. Flere store kjeder har sluttet å selge våpenet som dreper flest, den halvautomatiske rifla AR 15.

Og det er ikke lenger forbudt å undersøke eller forske på konsekvensene skytevåpen har for folks helse.

Trump snakket rett etter massakren om å stramme inn våpenlovene. Men da endringene kom, gikk de stort sett ut på å skjerpe sikkerheten ved amerikanske skoler.

Det er mellomvalg i USA i november. Mange snakker om demonstrasjonene som en start på valgkampen for demokratene, som er villige til å endre våpenlovene. Det sies også at en av grunnene til at Demokratene tapte presidentvalget, var at så mange unge lot være å stemme.

Bli i bildet

Til nå har den voksne amerikaner som vil beskytte sin familie og eiendom mot inntrengere fått stå som bildet på hvem det ville ramme hardest om lovene ville bli forandret.

De unge fra Florida har endret det. De nekter å gå ut av bildet. De insisterer med rette på at det er de som betaler prisen.

Men de må bli i bildet lenge skal de klare å endre våpenpolitikken. Måtte de klare det.