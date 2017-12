«Annus horribilis for Ap»

Et katastrofalt dårlig valgresultat. En leder som sliter med å finne ut av rollen. Åpen konflikt mellom de to nestlederne. Uro i stortingsgruppa etter maktkamp om viktige verv. Og nå #metoo-sakene som meget raskt kan føre til at nestleder Trond Giske mister all tillit og blir nødt til å trekke seg - eller blir kastet. Kan Giske også ta med seg en allerede svekket partileder Jonas Gahr Støre i fallet?

2017 ble året da Arbeiderpartiet tapte på alle fronter.

Til en viss grad skyldes partiets problemer her på berget forhold som er lokale og personrelaterte. Men de sosialdemokratiske partiene er i trøbbel over hele Europa, noe som tyder på at de lyserøde partiene over hele verdensdelen sliter med å tilpasse politikken sin til nye og mer usikre tider. Det er bekymringsfullt, fordi tomrommet etter de sosialdemokratiske og moderate partiene for en stor del har blitt fylt av populistiske og splittende krefter fra begge ytterfløyene i politikken.

Setter ikke dagsorden

Det er lett å se at Arbeiderpartiet har et akutt behov for å finne seg selv opp på nytt. I lang tid har partiet slitt med å sette politisk dagsorden. Selv i forrige periode med regjeringsmakt, da under ledelse av Jens Stoltenberg, virket partiet slitent og mer opptatt av å administrere enn å lede. Det er et langt stykke fra det statsbærende partiet fra en generasjon tilbake.

I teorien skulle en blåblå regjering med Frp inne i varmen være en gyllen mulighet for Ap. Det skulle være enkelt å markere politisk avstand og peke på alternative løsninger. I stedet har Ap, som fortsatt er landets største parti, i stor grad latt seg dirigere av regjeringen. Asyl- og innvandringsspørsmålet er det fremste eksempelet på dette, men også i spørsmål som angår økonomiske forhold, skole og helse, altså de tunge postene på statsbudsjettet, er det ikke alltid enkelt å se forskjellen på regjeringens linje og Arbeiderpartiets.

Lang vei til makt

Selv om Ap skaffet seg et ekstra mandat fra Rogaland ble høstens valg en seier for de borgerlige partiene, også lokalt. Og veien fram til innflytelse for Ap i Stavanger er lang, for partiet har foreløpig ikke lykkes i å finne allierte som kan være med på å røske opp i de etablerte maktstrukturene.

Partiet har ikke god tid. Kaos og intern maktkamp truer med å lamme organisasjonen. 2018 blir et avgjørende år for Ap.

