2019 blir et heftig år i norsk politikk

Allerede onsdag setter regjeringspartiene H, V og Frp seg ned med KrF på Granavolden Gjæstgiveri for å begynne arbeidet med en mulig plattform for landets første flertallsregjering siden 2013. Det er antatt at de vil holde på nærmere to uker og de fleste tror også de blir enige. Mange uklarheter skal være ryddet bort i sonderingssamtalene før jul, samtaler som har foregått i det stille.

Etter at en ny regjering er utnevnt får vi fort virkelige smakebitene på hvordan det vil utvikle seg. Hvordan vil for eksempel «den solbergske paralamentarisme», den som tillater partiene å forfekte noe annet hver for seg enn de gjør i regjeringskollegiet, fortone seg i en flertallsregjering?

Og hvordan går det med regjeringspartiene i høstens lokalvalg?

Normal erfaring for regjeringspartier er at de går tilbake ved lokalvalg. For KrF, og også for Venstre, er det likevel et behov for å få uttelling for å være støttepartier/partnere for regjeringen. Lokalvalgene blir derfor usedvanlig viktige for disse to partiene.

I vår region er det mye som står på spill ved lokalvalgene. Fylkets to største kommuner, Sandnes og Stavanger, får nye grenser og nominasjonsprosessene har så langt også brakt på det rene at det blir mange personskifter i disse to kommunene. De to frontfigurene i Sandnes, ordfører Stanley Wirak (Ap) og Pål Morten Borgli (Frp), fortsetter derimot.

Åtte og en halv måned er lenge i politikken, men det skal godt gjøres å vippe dem av pinnen. Selv med et mer normalt valgresultat enn valgskredet i 2015, ligger de an til å få fornyet tillit. Høyre stiller med relativt ukjente Inger Klippen som ordførerkandidat og sliter med å komme på offensiven. Uroen fra nominasjonsprosessen har heller ikke lagt seg helt.

I Stavanger stiller Ap, MDG, Høyre, Venstre og KrF med nye frontfigurer. Mye av samholdet i dagens posisjon skyldes den gode personkjemien mellom Christina Sagen Helgø (H), Bjørg Tysdal Moe (KrF) og Per Thorbjørnsen (V). Alle tre skal slutte og dette gjør feltet åpnere enn det har vært på lenge. At KrF har valgt dagens finnøyordfører Henrik Halleland som toppkandidat, tyder likevel på at de vil være innstilt på å fortsette dagens samarbeid.

KrF har en unik historie i Stavanger, fordi de har hatt ordfører eller varaordfører sammenhengende siden 1970-tallet. Den statistikken blir vanskelig å holde dersom valgresultatet blir som meningsmålingene har vært etter det dårlige stortingsvalget i forfjor.

Forhandlingene på Hadeland gir den første indikasjonen på hvordan året blir for det splittede partiet, men det blir et heftig politisk år også for de andre partiene. Og mest av alt for velgerne.