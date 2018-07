Aftenbladet mener: Innfør førerkort for vannscooter

De siste ukene har to personer omkommet i forbindelse med bruk av vannscooter i Norge. Først en ungdom fra Jæren, og nå sist den tidligere langrennsstjernen Vibeke Skofterud, som døde da hun kjørte på en holme på vei mellom Arendal sentrum og hytta ved Tromøya.

Da det ble åpnet for bruk av vannscooter i Norge, skjedde det ikke uten protester. Disse farkostene, som er rene leketøy, medfører uten tvil ulemper for andre. De er svært støyende, de er meget raske, og mange var - med rette - bekymret for sikkerheten både for brukerne og dem som tilfeldigvis befinner seg i nærheten. Samt for fugle- og dyrelivet.

MDG kritiserer regjeringens frislipp av vannscootere

Samtidig er det verdt å tenke på at vannscootere foreløpig ikke er noe dominerende fenomen langs kysten. Det er over en million fritidsbåter i Norge, og bare ca 9000 vannscootere. Men tallet på vannscootere øker raskt, og dermed også potensialet for flere alvorlige ulykker.

Vi mener dermed ikke nødvendigvis at opphevelsen av vannscooterforbudet var en feil. Det ligger i kortene at all aktivitet med motoriserte farkoster medfører en viss risiko. Og samfunnet må veie risikoen opp mot andre faktorer, som individets frihet. Det sentrale prinsippet er at enhver må stå fritt til å utfolde seg på sjøen, så lenge aktiviteten ikke er til for stor sjenanse for andre. Dette prinsippet er også nedfelt i dagens lovgiving, som blant annet sier at man skal ferdes aktsomt og hensynsfullt, og selvsagt følge de lokale reglene for hastighet og avstand til land.

Uenige om effekten av sertifikat

Verken Redningsselskapet eller Norsk Motorsportforbund ønsker å gjeninnføre forbudet som ble opphevet av Solberg-regjeringen i 2013. Men begge organisasjonene tar nå til orde for å innføre en sertifikatordning for særlig raske farkoster, altså både vannscootere og svært hurtiggående båter. Dette er vi helt enige i.

Dagens regler sier at enhver som har fylt 16 år og har båtførerprøven, kan kjøre vannscooter og andre hurtiggående farkoster, uten ytterligere krav til opplæring. Dagens båtførerprøve bygger på en ren teoretisk opplæring, uten noen form for praktisk prøve. Vi mener at opplæringen for framtiden må inneholde også en praktisk del, og at de nødvendige endringene i kravene til båtførersertifikat må komme på plass raskt.