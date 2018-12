Aftenbladet mener: Skandaløst bomtrøbbel

Styringsgruppa for Bymiljøpakken krevde svar på dagen fra bompengselskapet Ferde AS da den avholdt møte torsdag formiddag. Det er avdekket tekniske problemer som kan ha ført til at tusenvis av bilister har blitt registrert feil i bommene. Ferde stanset utsendelsen av fakturaer da problemet kom for en dag, men det skulle da også bare mangle.

Feilen kan ha medført at flere tusen bilister har blitt ilagt rushtidsavgift, selv om de har passert den første bomstasjonen før klokka sju om morgenen. Dermed blir prisen dobbelt så høy.

Dette haster

Styringsgruppa, med ordførere og fylkesordfører, gjør helt rett i å bruke store bokstaver når de beskriver feilen og hva de forventer at Ferde skal foreta seg. Her er det ikke noe annet å gjøre enn å fikse problemet umiddelbart og forsikre seg om at ingen har fått en høyere bomregning enn det reglene fastsetter.

Statens vegvesen nå jobber for å finne ut av feilen i samarbeid med leverandøren av utstyret ved bomstasjonene og leverandøren av innkrevingssystemet.

Pinlig affære

Dette er en svært pinlig affære for hele apparatet rundt Bymiljøpakken. Om ikke motstanden mot bomringene var stor fra før i deler av befolkningen, vil stemningen garantert ikke bli lystigere om det viser seg at man blir straffet økonomisk selv om man har innrettet seg i tråd med hensikten og kjørt av gårde tidligere om morgenen enn man pleide å gjøre.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) gjør rett i å rasle med sablene og varsle flat takst i bommene dersom det ikke straks blir presentert en troverdig løsning på feilen i bomstasjonene.

Tilliten svikter

De tekniske problemene vil selvsagt også gi vind i seilene for dem som er motstandere av hele Bymiljøpakken. Aftenbladet er ikke blant disse. Vi mente, og mener fortsatt, at en form for bompenger må være en del av inntektsmiksen som skal sikre nye og nødvendige bil - sykkel- og kollektivløsninger. Målet om nullvekst i trafikken er fornuftig, og på litt lengre sikt må trafikken sannsynligvis reduseres ytterligere, hvis de ambisiøse klimamålene som er vedtatt skal ha sjanse til å bli nådd.

Men slike løsninger krever forutsigbarhet og trygghet for dem som bruker veiene. Hvis det er det minste tvil om bomstasjonene fungerer slik de skal, faller hele systemet sammen. Dette må fikses umiddelbart.