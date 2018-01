Ap klarte ikke å løse problemene

Spenningen var delvis utløst allerede da partileder Støre åpnet det hastig sammenkalte sentralstyremøte i partiet. Kvelden før hadde han fått Giske til å ta en pause fra nestledervervet. Støre understreker at det er han som nå holder i tømmene og derfor bestemmer hvor lang pausen kan bli. Den kan vare for alltid.

Arbeiderpartiet har hatt lengre tradisjoner for å ha én nestleder enn for å ha to, så dette er det minste problemet i saken. De trenger ikke noe ekstraordinært landsmøte for å velge ny. Giskes posisjon som folkevalgt kan ikke Arbeiderpartiet gjøre noe med, men de kan bytte på posisjonene i stortingsgruppen.

Det er ingen som misunner Jonas Gahr Støre i denne saken. Uansett hva han gjør, får han kritikk. Han skal ivareta hensynet til varslerne og han skal ivareta hensynet til sin medtillitsvalgte Trond Giske. Det viktigste er likevel at han skal ta vare på Arbeiderpartiet. Dette er en ligning som ikke går opp, men det er tydelig at Støre har brukt nyttårshelgen til å slipe kniver, slik de var så flinke til i Ap før i tiden.

Han har bestemt seg for at denne saken ikke må lamme partiet mer enn den allerede har gjort. Åpenbart har han også fått et annet syn på Giskes opptreden etter å ha blitt gjort kjent med flere varsler gjennom romjulen. Han er nemlig temmelig bestemt på at Giske for øyeblikket skal holde seg unna partihovedkvarteret.

Sentralstyret klarte likevel ikke helt å skape ro i egne rekker. Før møtet ble det lekket en drepende rapport til VG om elendig ledelse av valgkampen. Underveis i møtet kunne samme avis fortelle at Hadia Tajik leste høyt fra flere av varslene. Etter møtet var det også smått med avklaringer. Lekkasjene – og Tajiks egenrådige opptreden – viser at det er langt fram til roen er tilbake i det kriserammede partiet.

Trolig må de ta en ny runde på evalueringen av valgkampen. De må definitivt innta en helt annen linje overfor dem som har meldt fra om utilbørlig opptreden og de må skape ro og forutsigbarhet rundt partiledelsen. Ifølge Dagbladet skal de også granske partikulturen.

Trond Giske har fortsatt mange tilhengere. Denne fløyen gjør lurt i å ligge lavt nå, men de som avskriver Giske for all framtid tar feil. Han vil reise seg igjen, og viste kamplyst i en facebookmelding mandag kveld. Støre er dessuten helt klar på at Giske skal få svare skikkelig på anklagene som kommer inn.