Bort med bompengene, bort fra Støre

AFTENBLADET MENER: Stavanger Ap vil ha bompengene bort. Det er det gode grunner til.

Ap i Stavanger, her ved ordfører Kari Nessa Nordtun og gruppeleder Dag Mossige, markerer avstand til eget parti i regjering

Bompenger er ingen god måte å betale for veibygging på. Det har vi ment lenge. Det er en ekstraskatt. Og som vanlig, når noe skal betales ekstra for, går det hardest utover dem som har minst fra før. Kanskje bor du utenfor sentrum og bomringene fordi du vil ha det sånn, men mange gjør det fordi det er det de har råd til. Dermed må de kjøre mer, for eksempel for å komme seg til og fra jobb, og må betale mer for nye veier enn de som bor innenfor ringene og sannsynligvis også nærmere gode nok kollektivtilbud.

Det mest rettferdige er at staten finansierer dette hundre prosent. Da betaler vi alle over skatteseddelen, og dermed etter inntekt.

Nå er ikke dette så enkelt, for det er også sånn at vi på Nord-Jæren får staten med på å betale for veiprosjektene i Bymiljøpakken bare hvis vi holder biltrafikken nede. Hvis bompengene fjernes, er det lett å tenke seg at biltrafikken ville gå opp. Da ville det komme mindre penger vår vei – og ingen fra staten.

Rogaland Ap mente alt i 2018 at staten måtte ta hele regningen for dette. I 2018 var det ikke lenge til nytt valg. Ap’s holdning til veipriser nasjonalt har vært at staten skal ta 70 prosent.

Torsdag vedtok flertallet i formannskapet i Stavanger, med Ap i spissen, å anbefale «at staten overtar det fulle og hele ansvaret for finansiering av denne type infrastruktur». Bort med alle bompenger, med andre ord.

Det er ikke lenge til valg nå heller. Ingenting tyder på at bompengesaken denne gangen kan vippe lokalvalget, og Arbeiderpartiet i Stavanger gjentar for så vidt bare det de har ment er riktig sosialdemokratisk politikk her.

Men de gjentar også en svært tydelig strategi, som helt sikkert er vesentlig for dem i valgkampen: Å markere avstand til sitt eget parti nasjonalt og i regjering. Slik Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) svært tydelig har gjort det når det gjelder energikrisen, og mulige politiske løsninger på den. Slik noen av dem også markerer seg når det gjelder å kreve penger fra egen regjering til det halvferdige sykehuset vårt.

Vedtaket torsdag er bare en høringsuttalelse. Men den er interessant nettopp fordi Ap i Stavanger også der viser at de vil gå foran når det gjelder å vise hva god Ap-politikk er. Foran regjeringen, og med statsministeren på god nok avstand.

Partiet har landsmøte i mai. Hvor mange i partiet følger Kari Nessa Nordtun og stavangerpartiets syn på hva som er god sosialdemokratisk politikk? Og hvor langt står dette fra regjeringens og ledelsens syn?

Vi skal følge godt med. For å si det som regjeringen.