Skuffende forskning er også viktig

AFTENBLADET MENER: En daglig dose tran beskyttet ikke mot korona. Selv forskerne bak studien ble skuffet over det.

Mange av oss har hørt , fra mer eller mindre gode kilder, at D-vitamin kan beskytte mot sykdom, særlig mot luftveissykdommer, som korona.

– Vi ser ingen tegn til effekt, det er helt likt med tanke på hvor mange som har fått covid og luftveisinfeksjon – og hvor alvorlig infeksjonene var, sa Arne Søraas, infeksjonsmedisiner og forsker ved Oslo universitetssykehus, til Dagens Medisin for et par uker siden. Han tilføyde at det var overraskende skuffende.

Han snakket om resultatene i transtudien, en av understudiene i «koronastudien», i regi av Oslo universitetssykehus. 35.000 deltok i transtudien, halvparten fikk tilsendt tran, andre halvparten maisolje, begge deler tilsatt sitron. Det skulle ikke være mulig å finne ut hva som var hva. Deltakerne skulle ta en dose av den tilsendte oljen hver dag gjennom vinteren 2020 og 2021.

Det var altså omtrent 17.500 personer i hver gruppe. I gruppa som fikk tran, registrerte man at 1,31 prosent fikk korona, i gruppen som fikk maisolje, var det 1,32 prosent. Klin likt, med andre ord. Det var heller ingen forskjell av betydning - eller signifikans, som det mer presist heter - i hvor mange som utviklet alvorlig korona. 121 tilfeller i trangruppen, 101 i maisoljegjengen.

Forskerne fant rett og slett ingen tegn til at de som tok tran var bedre beskyttet mot å få verken korona eller alvorlig korona, enn de som fikk placebo.

Søraas viser også til en engelsk studie, som nylig publiserte tilsvarende funn om vitamin D, som jo finnes i tran. Forskeren bak den, hadde i en annen type undersøkelse tidligere funnet ting som tydet på en sammenheng. Også de norske forskerne understreker at det ikke er vanskelig å finne slike teorier eller observasjonsstudier - det siste er studier som ikke tar i bruk forsøk, men ser på data som for eksempel store spørreundersøkelser.

Det hadde på mange måter vært fint om forskerne nå hadde funnet at det stemmer det, ta tranen din, og du holder deg frisk. Men at forskere har metoder som hindrer at egne forventninger kan påvirke resultatet av egen forskning, er enda finere, og en viktig grunn til å lytte til vitenskapen. Her visste ingen hvem som hadde fått hva, slik det er i såkalte randomiserte studier som denne. Heller ikke deltakernes forventninger kunne spille inn.

Det er ikke resultatet her som er gledelig, det er vitenskapens evne og vilje til å utfordre egne oppfatninger og forventninger. Den er utrolig viktig. Den kan hindre at vi for lenge holder på med noe som ikke virker, bare fordi vi tror det virker. Skuffende resultater kan i høyeste grad også være tillitvekkende resultater.