Hodeløst direktiv fra fylkeskommunen

«Fylkesrådmannen er blitt informert av Norsk Narkotikapolitiforening om at valgtorg og skoledebatter i noen fylker har vært preget av agitasjon for legalisering av cannabis og narkotika spesielt. Slik agitasjon vil ikke bli akseptert på de videregående skolene i Rogaland,» heter det blant annet i et rundskriv som er gått ut til alle skolene fra fylkesdirektør Loland.

Bakgrunnen er Unge Venstres forslag til en rusreform, der det blant annet deles ut valgmateriell med slagordet «legalize it», som betyr «gjør det lovlig». Ungdomspartiet snakker ikke opp narkotika, de oppfordrer ikke unge til å kjøpe eller bruke narkotika, men de har et helt lovlig standpunkt på et område som skriker etter reformer: ruspolitikken.

Norsk Narkotikapolitiforening må ikke forveksles med politiet. Det er en ideell organisasjon med et temmelig bastant syn på hvordan narkotikaproblemet skal løses. Problemet for fylkeskommunen begynner allerede når de tillegger en slik organisasjon både makt og betydning.

Hovedproblemet er likevel at de to øverste, administrative lederne for fylkets videregående skoler går inn i valgkampen på en måte som framstår både ulovlig og i strid med grunnleggende ytringsfrihetsprinsipper.

Både politi og skolemyndigheter i andre deler av landet har fått berettiget kritikk for måten de har møtt dette valgkamputspillet på. Det er rørende naivt, men også veldig alvorlig, at forskjellige myndigheter går inn og prøver å bestemme hvilke temaer som er ok å diskutere for unge velgere. Alle sier på forskjellige måter at dette ikke handler om ytringsfrihet, men det kommer alltid et «men» bak dette. Så følger en eller annen skinnargumentasjon om opplæringsloven, trygt skolemiljø eller ulovlig reklame. Alt dette er velkjente kvelningsmetoder i autoritære samfunn som ikke vil ha debatt.

Fylkesdirektør Loland forsøker også å avdramatisere direktivet som er sendt ut i Rogaland. Vi kommer likevel ikke bort fra at det er alvorlig at fylkeskommunen på denne måten lar seg bruke av en lobbyorganisasjon midt i en valgkamp. En annen sak er at de trygt kunne overlatt diskusjonen til hver enkelt skole.

Hvor klokt innhold og timing i Unge Venstres budskap er, kan diskuteres. Det skal faktisk diskuteres. Problemet her er, som i all norsk narkotikadebatt, at noen ikke ønsker diskusjonen. Her er det virkelig fare på ferde.