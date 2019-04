Etter den spektakulære redningsaksjonen etter at cruiseskipet Viking Sky fikk motorstopp på Hustadvika forrige helg, er det stilt spørsmål ved om rederiet eller andre ansvarlige bør betale for den omfattende og meget kostbare aksjonen. Rederen bak Viking Sky, Torstein Hagen, er skatteflyktning i Sveits. Han regnes som en av Norges aller rikeste personer, men betalte bare 60 000 kroner i skatt til det norske fellesskapet i 2017. Mange finner det både provoserende og umoralsk at rederen sannsynligvis slipper å betale for aksjonen.

Dette er lett å forstå. Norges spesielle sjøområder og ekstreme natur på fastlandet, har ført til en eksplosjon i nye former for turisme. Noen utfordrer naturkreftene i fjellveggene våre, andre velger fysisk mindre utfordrende former, som for eksempel liggestolene på dekket av et cruiseskip.

Det gjør at det stilles helt nye krav om både kompetanse og kapasitet til alle de som inngår i de forskjellige delene av en redningsaksjon. Her er blant annet bidraget fra frivillige organisasjoner helt avgjørende for at det skal gå bra.

Det er det såkalte gratisprinsippet som slår inn når alarmen går. Staten tar ikke betalt for å redde menneskeliv. Fra det øyeblikk det blir slått alarm, skal all innsats brukes til å redde liv, ikke til å sjekke betalingsevne eller forsikringene til dem som har havnet i problemer. Det gjelder også når problemene helt eller delvis er selvforskyldte. Dette prinsippet må vi ta vare på.

Samtidig er dette et område som er i en så rivende utvikling, at det ikke må være noe i veien for at kommersielle, offentlige og frivillige aktører setter seg sammen for å diskutere hvordan vi kan finansiere en framtidig redningstjeneste.

Statsminister Erna Solberg innrømmet i Stortinget onsdag at Norge ikke ville kunne håndtert en cruiseulykke lenger nord og ved Svalbard like godt som havariet på Hustadvika. Det sier seg selv at helikopterberedskapen er dårligere, lysforholdene verre (i vinterhalvåret) og værforholdene vanskeligere i det stadig mer populære svalbardområdet.

På Hustadvika tok det 19 timer å frakte under 500 av de 1373 om bord. Selv med nye helikoptere er det begrenset hvor mye denne kapasiteten kan økes. I verre tilfeller er det mindre tid å gå på og passasjerantallet kan være betydelig høyere enn 1373. Like mye som å diskutere redningsberedskapen og finansieringen av dem, blir det derfor å tenke gjennom hvordan slike oppgaver kan løses.