Mange uløste oppgaver for styret i Greater Stavanger

LEDER: Kan kommunene i regionen drive konstruktiv næringspolitikk sammen? Starten på avviklingen av Greater Stavanger tyder på det motsatte.

Dag Mossige (Ap) leder styret for Grater Stavanger i oppsigelsesperioden. Foto: Pål Christensen

Det har vært maktpåliggende for de politiske flertallene i Sandnes og Stavanger å melde seg ut av organisasjonen, som kort fortalt er et verktøy for kommunene for å bidra til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser i stavangerregionen. Oppslutningen om, og entusiasmen for, Greater Stavanger har vært varierende de siste årene.

Ufortjent har noen stemplet dem som et reisebyrå for dyre politikerreiser, blant annet fordi de organiserer den årlige turen til oljemessen i Houston.

Dette har vært en synlig del av virksomheten, men i det daglige er det de nære tingene som opptar staben på Ullandhaug i Stavanger. Trolig må de selv ta en del av ansvaret for at de ikke har klart å kommunisere virksomheten og resultatene av den godt nok, slik at de er blitt den hakkekyllingen de nå er.

For noen har motstanden mot Greater Stavanger vært ideologisk motivert. De har ment at viktig næringspolitikk er delegert fra folkevalgte til ansatte direktører og mulighetsutviklere. For andre har kritikken basert seg på mangel på synlige resultater, mye byråkrati og høye kostnader.

Rett eller galt, så er dette legitime synspunkter. Prosessen de siste ukene viser jo også at det er politikerne som bestemmer. Styret består av noen av de mest profilerte politikerne i Sør-Rogaland, med Stavanger Ap’s strateg og gruppeleder Dag Mossige som styreleder og sandnesordfører Stanley Wirak (Ap) som nestleder.

Det som er mindre overbevisende, er at kommunene som har sagt opp sitt medlemskap, ikke har kommet opp med noen troverdige skisser for hvordan de skal drive med denne type næringspolitikk framover. De store kommunene Sola, Sandnes og Stavanger hadde også så stort hastverk med å melde seg ut, at de satte de andre medlemskommunene i en unødvendig tvangssituasjon. Strand har mot sin vilje, og uten å ha gjennomført kommunestyremøte, følt at de måtte si opp. Mandag meldte Jærbladet at Klepp ikke rakk å samle seg om en oppsigelse før nyttår. I Eigersund er misnøyen stor.

Framgangsmåten er i det hele tatt et mønster for hvordan det ikke skal drives godt samarbeid på tvers av kommunegrensene. Det er lett å forstå Strand, som krever årsmøte der organiseringen av det framtidige næringssamarbeidet skal organiseres. Det er to års oppsigelsestid. Dag Mossige og styret hans har mange oppgaver å løse i den perioden.

8. januar 2020