En omkamp verdt

Bare uker før terrorangrepet 22. juli 2011, ble både Høyblokka og Y-blokka foreslått vernet, som en del av Statsbyggs landsverneplan.

I 2014 vedtok regjeringen at Y-blokka skal rives når nytt regjeringskvartal skal reises. Argumentene for å rive har gått på sikkerhet - Ring 1 går i tunell delvis under blokka.

Argumentene for å bevare, går først og fremst på kulturhistorie. Høyblokka og Y-blokka er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, og er en del av oppbyggingen av Norge etter krigen. Y-blokka er fra 1969. Viksjøs måte å bygge i betong på, der naturstein og kunsteriske motiver får sette sitt avtrykk, bidrar også til å gjøre byggene til de mest sentrale fra sin tid. En annen ting er Picassos utsmykning på fasaden og i foajeen, en tredje er samspillet mellom Høyblokka og Y-blokka, der Høyblokka, med statsministerens kontor, får rage alene.

Også vår by

Oslo er hovedstaden vår. En hovedstad som neppe blir nevnt blant de vakreste i verden, og der listen over kulturskatter ikke er uendelig. Og svært få av oss var nevneverdig oppmerksomme på regjeringskvartalet før terrorangrepet. Gustav Vigelands Sinnataggen var langt mer kjent enn Y-blokkas Picasso. Men det er lett å kjenne igjen norske tenkemåter i måten viktige institusjoner er bygget på og plassert. Vi kan gå tett opptil husveggen på slottet, Stortinget ligger i en handlegate, departementene som ikke fikk plass i regjeringskvartalet, ligger nokså pragmatisk plassert andre steder i sentrum. Det mest utilnærmelige bygget har typisk nok vært den amerikanske ambassaden.

Team Urbis / Statsbygg / Statsbygg

Vår tids tenkemåte

Som alle levende byer, må også Oslo få bestå av både gammelt og nytt, noe må rives, noe nytt må oppstå, helst i en gjennomtenkt blanding.

«Alle» fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, har gått mot å rive Y-blokka. Den er heller ikke så skadet etter angrepet at det i seg selv gjør det nødvendig. Riksantikvaren går svært langt i sin kritikk, og ber om omkamp. Men verken på Stortinget eller i Oslo kommune synes det å være vilje til å ta den omkampen.

Så vil kanskje det nye regjeringskvartalet også bli stående som tydelige tegn på vår tids norske tenkemåter - vi bygger slik vi mener det er mest praktisk å gjøre det. Akkurat nå er det høyt og tett og nytt.

Dermed kan vi komme til å bygge over viktige merkesteiner etter de to verste angrepene på landet vårt i moderne tid - andre verdenskrig og terrorangrepet 22. juli.

Vi forstår hvorfor Riksantikvaren vil ha omkamp.