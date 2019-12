Drømmen om de mørkeblå

LEDER: Viking er tilbake. Cuptriumfen gir spill i Europa neste år, og femteplassen i serien gjorde de fleste ekspertkommentatorene til skamme. Klubbens sjel ligger i den lokale forankringen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– De som sto i regnet på Torget i Stavanger i over to timer og bare ventet på å ta imot laget som var forsinket fra Gardermoen. De er Viking, skriver Aftenbladet på lederplass. Foto: Carina Johansen

Leder

Den svarte novemberkvelden i Tromsø i 2017 beseglet skjebnen til Vikings eliteserielag i fotball. Nedrykket til Obosligaen var et faktum. Trener Ian Burchnall fikk sparken kort tid etter. Og gode råd var dyre. Viking var økonomisk og sportslig skakkjørt, i akutt fare for å miste kontrollen over sin egen skjebne. Publikum og sponsorer var i ferd med å vende ryggen til de mørkeblå.

I dag, to år seinere, er klubben omgitt av en entusiasme og kjærlighet som ingen kunne ha sett for seg. Nesten ingen. En liten gruppe entusiaster, og en litt større gruppe av trofaste supportere, beholdt troen på at Viking skulle tilbake. De fikk rett. En sesong på andre nivå, direkte opprykk. Og deretter en sesong i Eliteserien som gjorde alle kritikere til skamme.

Den økonomiske og sportslige situasjonen tatt i betraktning er femte plass i toppdivisjonen og søndagens cuptriumf en enorm prestasjon. Trener Bjarne Berntsen og hans team fortjener all den respekt og honnør de nå blir overøst med. Berntsen, som selv spilte for Viking fra 1977 til 1982, har et stort hjerte for de mørkeblå. Men han har også vist seg som en taktisk klok leder, en som har fått maksimalt ut av den gruppen med hovedsakelig unge, lokale spillere han har hatt til disposisjon.

Berntsen har banket inn budskapet om lagmoral, innsats og entusiasme. Sammen med kaptein Zlatko Tripic har Berntsen stått for en filosofi som ikke bare har skapt sportslig suksess, men også forankret Viking som en klubb for Stavanger, for regionen. Det jordnære, det åpne og det entusiastiske Viking finner gjenklang i en region som har vært sulteforet på suksess på fotballbanen.

Så kan man alltid innvende at fotball bare er en av mange idretter. Hvorfor denne voldsomme oppmerksomheten, inkludert fra Aftenbladet? Vel, svaret er vel i alle fall delvis at fotball skiller seg fra de fleste andre idretter ved at den samler oss. En fotballklubb er en lokal identitetsmarkør.

Den fornyede entusiasmen rundt Viking vil forhåpentlig gi seg utslag i flere solgte sesongkort og økt interesse fra sponsorer. Vi håper at Viking fortsetter å ha beina godt plantet på jorden. Sportslig suksess neste år er ingen selvfølge.

Satsingen på unge, lokale spillere er ingen kriseløsning. Det er nøkkelen til å forankre klubben som vår klubb. Viking tilhører først og fremst supporterne. Viking er Stavanger. Og i dag er Stavanger Viking.

Les også En samstemt spillergruppe: Derfor ble de cupmestere

Les også Se høydepunktene fra Vikings cuptriumf her

Les også Viking-heltene møtt av folkehav på Gardermoen