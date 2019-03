Siste skjebneuke for May?

Sent på torsdag ble lederne for de 27 landene som skal bli igjen i EU enige om å godta utsettelsen av skilsmissen med Storbritannia.

BBC skriver at EU «tok en May». Med det mener de måten statsminister Theresa May gjennom hele brexit-prosessen har klart å utsette og utsette de viktige beslutningene.

12. april er nå det nye 29. mars. For det var egentlig i slutten av denne uken Storbritannia skulle forlatt EU. Utsettelsen kan gi et lite pusterom for britene, men lett blir det ikke.

Skjebneuke

Denne uken blir en ny sjebneuke både for brexit og May. Den britiske statsministeren må prøve enda en gang å overtale parlamentsmedlemmene i Westminster til å stemme gjennom avtalen hun har fremforhandlet med EU. Denne har de allerede stemt ned to ganger, og sannsynligheten for at de stemmer den ned igjen er stor. Stemmer de mot formodning for avtalen, får de bli i EU til 22. mai, og vil forlate unionen rett før EU-valget.

EU-lederne satt sammen i syv timer før de klarte å bli enige om utsettelsen og om hvordan de skulle formulere alternativene. Planen deres nå er å legge alle muligheter på bordet igjen.

Hvis parlamentet ikke stemmer for avtalen, vil EU godta at Storbritannia forblir medlemmer til 12 april. Dersom dette skjer, kan EU bestemme seg for å forlenge utmeldelsen mye lenger, og britene må bli med og stemme i EU-valget. Men dette er ikke noe de såkalte harde brexit-tilhengerne vil.

Eller de kan velge å krasje ut helt uten en avtale.

EU-lederne er lei av Storbritannias manglende evne til å komme fram til en løsning. Å legge press på det britiske parlamentet for å få gjennom Mays avtale neste uke, er et forsøk på å få en avslutning på en prosess som har vært et eneste stort rot.

Drama

May har klart seg gang på gang, gjennom nederlag etter nederlag. Men blir ikke avtalen hennes stemt gjennom i parlamentet denne uken, er sjansen stor for at hun velger å gå av.

Utad sier EU-lederne at de er mer optimistiske nå på at de får til en avtale. Men, ifølge kilder britiske og europeiske aviser har snakket med, stemmer ikke dette.

Igjen flytter dramaet seg fra Brussel til London. Håpet om en avtale er ennå ikke helt ute. Det hadde ikke vært første gang for en overraskelse i denne prosessen. Men sannsyligheten er stor for at dette ikke kommer til å gå godt.

Flere land er nå livredde for hva som kan skje dersom Storbritannia velger å forlate EU uten en avtale. Det kommer til å få store følger for hele Europa, inkludert Norge.