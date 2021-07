Bygge, ikke bare bekjempe

AFTENBLADET MENER: Ti år etter terrorangrepet står gjenreisingen av Utøya som et sterkt eksempel på mot og tåleevne.

Hegnhuset på Utøya er nå et minne- og læresenter som er bygget rundt og over kafébygget der 13 ungdommer ble drept 22. juli 2011. I alt 69 personer ble drept under terrorangrepet på øya, i tillegg til 8 personer i regjeringskvartalet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen

«Å anerkjenne at verden er kompleks, er i seg selv å ta avstand fra ekstremistisk tankegods, som fremmer forenklede svart-hvitt-verdensbilder.» Det skriver Jørgen Watne Frydnes, daglig leder ved Utøya i boka «Ingen mann er en øy».

Kort tid etter terrorangrepet 22. juli i 2011, fikk han oppdraget med å gjenreise Utøya. Han har ikke selv bakgrunn fra AUF eller fra Ap, men hadde jobbet for Leger uten grenser i ti år.

Denne uken fikk Utøya og daglig leder Frydnes Fritt Ords Honnørpris «for å ha gjort et åsted for terrorangrep og massedrap til en arena for kunnskap, diskusjon og motstand.» Prisen består av 100.000 kroner og en krystallvase .

På Utøya har nye bygg kommet til, andre blitt revet. Hegnhuset er nytt, det rommer historier og fysiske minner fra angrepet, og det hegner om kafehuset - bygget med kulehull, bygget hvor mange unge ble drept. AUF mente at det burde rives, mange pårørende mente innstendig at det måtte stå.

For i alt dette, i arbeidet med å gjenoppbygge og ta Utøya tilbake, skulle også ønskene, sorgen eller sinnet til pårørende og overlevende rommes og tåles. For noen var tanken om at noe skulle rives og fjernes uutholdelig, for andre var det stikk motsatt. Den som skal finne veien framover i dette, må klare å tåle at reaksjonene er sterke og motstridende. At folk sørger ulikt.

«Resultatet,» skriver Fritt Ord i sin begrunnelse, «er at Utøya nå igjen spiller en levende rolle for AUF, samtidig som titusenvis av ungdommer fra organisasjonsliv, politikk og skole i inn- og utland besøker øya hvert år. En slik snuoperasjon og et nytt liv for Utøya er blitt mulig bare gjennom tette, langvarige dialoger med alle overlevende, etterlatte og pårørende. Med de sterke og dype uenighetene som har eksistert om øyas fremtid, har det krevd både standhaftighet og vågemot.»

Det skriver vi gjerne under på. Å finne ut hvor man skal skyve på for å komme videre, og hvor man skal stanse og bare lytte, for at andre skal tåle at det går videre, krever store egenskaper.

Selv sier Frydnes at forebygging av ekstremisme og radikalisering handler om å bygge, ikke bare bekjempe. Bygge demokratisk kompetanse og aksept for uenighet.

Også det er et stort stykke arbeid, som krever både mot og tålmodighet, og i tillegg aldri kan avsluttes. Det er bare å brette opp ermene, for oss andre også.