KrFs inkonsekvente familiepolitikk

På landsmøtet advarte nyvalgt leder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, mot venstresiden i norsk politikk. Han tok med det enda mer avstand fra tidligere partileder Knut Arild Hareides alternativ.

På Politisk kvarter på NRK torsdag gikk han også ut mot Ap-forslaget om å legge leksehjelp og noen fritidsaktiviteter inn i SFO-tiden. Og mot å innføre gratis skolemat.

Ropstad mener at resultatet av denne politikken blir at staten overtar fellesskapene, og at frivilligheten forvitrer. Det vil føre til styring av familiene, og ikke styrking, sa han.

Redusert fedrekvote

Ropstad, med KrFs landsmøtevedtak i ryggen, sa også i debatten med Ap-leder Jonas Gahr Støre på NRK at KrF ønsker å redusere fedrekvoten av svangerskapspermisjonen, den såkalte pappapermen, til 10 uker fra dagens 15.

De fleste barn i Norge i dag begynner i barnehage når de er rundt ett år. De fleste foreldre velger å begge jobbe, og velferdsstaten vår er lagt opp sånn at vi er avhengige av at både menn og kvinner jobber.

Men KrFs familiepolitikk er litt annerledes enn andre partiers familiepolitikk. De argumenterer for at det ofte er slik at en av foreldrene, som oftest mor, ønsker å være hjemme lenger. Derfor er KrF det eneste partiet som er for den omstridte kontantstøtten.

Forskere fra Institutt for samfunnsforskning samlet i fjor sentrale funn fra ulike studier av foreldrepermisjon. Studiene viser, kort fortalt, at når fedrekvoten øker, øker også fars uttak av permisjon. Og når kvoten blir mindre, tar fedre kortere permisjon.

Ropstad mener at dette ikke nødvendigvis er tilfellet, og mener at det er like viktig for barna at far er tilstede senere i livet.

Valgfrihet

Målet med KrFs politikk er å gi familiene valgfrihet.

Men fedrekvoten skal KrF likevel beholde. Partiet samlet seg om et slags kompromiss på 10 uker. Fullstendig valgfrihet skal altså ikke familiene ha.

Og når det kommer til skilsmisser og antall barn, skal myndighetene plutselig blande seg inn i familielivet likevel. Som barne- og familieminister skal Ropstad sette i gang et arbeid som skal undersøke hvordan myndighetene kan hjelpe til med å få skilsmissetallene ned. Ropstad oppfordrer også kvinner til å få flere barn, og vil at myndighetene skal legge til rette for det. Dette handler også om den enkelte families valgfrihet, men her vil Ropstad likevel at staten skal ha en finger med i spillet.

KrF prøver å tekkes de mest konservative velgerne. Samtidig skal de også prøve å trekke til seg velgere som ikke er fullt så konservative. Da blir politikken fort utydelig.

Dersom KrF skal satse alt på familiepolitikk, bør den i det minste være konsekvent.