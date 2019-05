«Vi vil at KrFs løsninger skal få gjennomslag. Vi vil at vårt verdisyn skal prege samfunnet, og vi vil ha ny kraft og styrke. Da må vi tenke klokt og vi må tenke nytt. Derfor skal vi ønske forandring velkommen, og vi skal selv skape de endringene som tjener partiet. Vi skal forme KrF inn i en ny tid. Vi må videre fra der vi er nå.»

Ordene er Hans Fredrik Grøvans. Stortingspolitikeren fra KrF som pekte på den tredje vei, da daværende partileder Knut Arild Hareide i høst bad partiet velge retning. Hareide ville søke samarbeid til venstre, hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nestlederne hans, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, ville søke til Erna Solberg og hennes regjering.

Solberg viftet med endringer i abortloven, for mange i KrF er det selve hjertesaken, der de aldri kan la være å kjempe for et sterkere vern for fosteret. Det var avgjørende for mange.

Vi har litt av fasiten nå. Debatten ble opprivende, partiet delt i to på midten, tillit ble knekt. Partiet gikk i regjering med Høyre, Venste og Frp. Hareide gikk av som partileder. Ropstad og Bollestad sitter i regjering.

Nå sitter de også sammen med Sylvi Listhaug (Frp) i regjering. På fredag ble hun utnevnt til eldre- og folkehelseminister, et år etter at hun måtte gå av som justisminister, for ikke å velte hele regjeringen.

KrF var blant de som stod aller hardest mot Listhaug i Stortinget i den striden. Det fikk de mye respekt for. Listhaug aksepterte ikke den gangen at en statsråd har et spesielt ansvar for ikke å splitte.

Det var et samlet KrF som tok det oppgjøret. Når Erna Solberg nå tok Listhaug inn igjen, er det et håndslag til Frp og en ørefik til KrF. Det viser med all mulig tydelighet at regjeringsprosjektet først og fremst er hennes og Frps.

KrF sikrer hele regjeringen flertall på Stortinget, og dermed at Listhaug sitter trygt i stolen.

Hareide mener han ga gode råd til partiet, og at de rådene står seg godt når Listhaug igjen ble utnevnt til statsråd.

Men Hareide har også et ansvar for situasjonen partiet er i. Hans veivalg var svært dårlig forberedt i partiet. Og prosessen som fulgte, vår så dårlig forberedt at det stod til stryk.

Det er Hans Fredrik Grøvans råd som i ettertid står som det klokeste. Han ville vente med retningsvalget.

«La oss befeste vår posisjon som et ikke-sosialistisk sentrumsparti i en aktiv opposisjonsrolle. På den måten kan vi legge all vår kraft i politiske gjennomslag.»