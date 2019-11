Viking Sky-havariet kunne gått så mye verre

Havarikommisjonen har levert sin foreløpige rapport om dramaet, der hele 470 personer måtte evakueres i land med helikopter fra skipet, som egentlig skulle til Stavanger.

Fortsatt er det rørende å tenke på hvor godt og effektivt redningsarbeidet ble organisert og gjennomført. Samtidig er det skremmende å tenke på hva som kunne skjedd dersom hendelsen skjedde lenger unna, for eksempel i isen rundt Svalbard.

Det blåste kuling til storm da Viking Sky fikk motorstans, men dette var ikke et overraskende uvær. Dette var meldt på forhånd og skipet skal i utgangspunktet være bygget for å klare dette. En annen ting er at de av hensyn til passasjerene kunne gjort som en del andre passasjerskip: utsatt ferden.

Værets påvirkning på årsaken var indirekte. Tankene med smøringsolje ble holdt på et for lavt nivå. Da skipet ble utsatt for mye bevegelse i de høye bølgene, fikk ikke dieselgeneratorene sugd nok olje inn, noe som gjorde at motorene stanset. I timevis lå skipet og drev mot grunnene på den værharde strekningen.

Havarikommisjonens oppgave er ikke å plassere skyld eller ansvar. Det har vi andre organer som skal ta seg av. Derimot skal de gå inn i hendelsen og finne feil, påpeke svakheter og komme med forbedringsforslag, for å hindre at slike hendelser gjentar seg.

Som vi også så med den foreløpige rapporten etter Helge Ingstad-havariet forrige uke, har kommisjonen gått grundig til verks. Og de to hendelsene har flere likhetstrekk: Når først noe går galt, går alt galt.

Kommisjonen, som ved en seinere anledning vil komme tilbake med en fyldigere rapport, peker blant annet på oppfølging av alarm i maskinrommet, passasjerplanlegging, bistand ved beslutninger og rutiner rundt sjekking av lokale værforhold og havdyp som momenter som må følges opp på en bedre måte. Det samme gjelder det å til enhver tid ha en plan for sikker retur til havn.

Når slike små enkelthendelser inntrer samtidig, kan en liten bagatell fort bli til en katastrofe.

Viking Sky-hendelsen gikk bra, men er et eksempel på hvor sårbare vi fortsatt er mot havets krefter. Den viser også en bakside ved cruisetrafikken som er kommet litt i skyggen av diskusjonen om cruiseturistenes påvirkning på bybildene langs kysten: nemlig at i moderne skipsfart foregår det forflytninger at store menneskemasser i til dels krevende farvann. Mange av disse menneskene er godt oppi årene, er dårlige til beins eller har andre helseplager.

Dette setter store krav til skolering av besetningen og til skipenes egne redningsprosedyrer. For det er ingen redningstjeneste i verden som er kapabel til å håndtere det den dagen det virkelig går galt med et cruiseskip med flere tusen passasjerer.