Kaos i Downing Street

AFTENBLADET MENER: Den siste i rekken av skandaler rundt statsminister Boris Johnson er også den alvorligste. Men samtidig er det konservative partiet overlegne på meningsmålingene. Det tyder på at Brexit fortsatt har folkelig støtte.

Han har neppe vært i like hardt vær før, den kontroversielle - men populære - britiske statsministeren Boris Johnson. En rekke avsløringer av svært pinlige historier har kommet de siste dagene. Foto: Phil Noble / Reuters Pool

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Den siste uka har vært en katastrofe for den britiske statsministeren Boris Johnson. Hans tidligere nære allierte, den avgåtte rådgiveren og Brexit-strategen Dominic Cummings, har erklært full krig mot sin gamle sjef.

På sin blogg skrev Cummings et lengre innlegg hvor han utpeker navngitte personer som kilder for lekkasjer til mediene, og han forteller om svært pinlige episoder, blant annet at Johnson skal ha pusset opp statsministerboligen i Downing Street for mer enn to millioner kroner og deretter forsøkt å få partiet og anonyme donorer til å ta regningen. Dette har ført til en offentlig granskning.

Johnson skal også ha forsøkt å stanse en granskning av lekkasjer da det ble klart at mistanken var i ferd med å rettes mot en nær venn av hans egen samboer Carrie Symonds.

I tillegg kommer BBC-historien om at Johnson i fjor høst skal ha sagt at han heller vil ha tusenvis av lik i hauger i gatene enn å stenge ned landet på ny. At det vanligvis så forsiktige BBC valgte å publisere denne historien, basert på anonyme kilder, tyder på at de har større tiltro til disse kildene enn til den offisielle benektelsen fra Downing Street og Johnson selv.

Selv om britiske velgere var fullt klar over at Johnson ikke er en tradisjonell politikertype, og at hans frittalende og kontroversielle stil faktisk kan være en grunn til at han er populær, har disse avsløringene kostet. Flere nære medarbeidere har sluttet - inkludert nevnte Cummings - og avsløringene har gitt næring til opposisjonen, som mener at Johnson har innført et nytt lavmål i britisk politikk.

Samtidig kommer rapporter om at mange finansselskaper har tonet ned sin tilstedeværelse i London til fordel for land innenfor EU. Finansnæringen i City har flyttet over 10.000 milliarder kroner ut av Storbritannia etter Brexit.

Meningsmålingene så langt tyder ikke på at det konservative partiet straffes for all turbulensen rundt Boris Johnson og hans stab. Det er en indikasjon på at Brexit-prosjektet fortsatt har stor folkelig oppslutning.

Men dersom Johnson skulle rammes enda sterkere av ytterligere avsløringer - Cummings skal vitne i Parlamentet i mai - er det ikke godt å si hva som kan skje. Den tidligere rådgiveren skal sitte på en skattkiste av e-poster og sms-er som kan vise seg å være katastrofale dersom de blir offentliggjort.

