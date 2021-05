Nedgang som spore til vekst

AFTENBLADET MENER: Inntektssvikt, permitteringer og frykt for sykdom i staben førte til depressive tilstander i store deler av næringslivet i fjor vår.

Etter at landet ble såkalt stengt i mars, var det stort sett bare mørke å se i de fleste bransjer. Smitten spredte seg også over Europa i et tempo som skapte berettiget frykt for at hele virksomheter måtte stenge på grunn av sykdom blant de ansatte.

Så viste det seg at folk både måtte ha mat, terrassebord, sykler og turutstyr. I tillegg kom aldri smittespredningen ut av kontroll her i landet. Alt var ikke bare dystert. Priskrigen mellom dagligvarekjedene ble gjenopptatt, ferieplanene handlet om Norge og jammen viste det seg også at folk respekterte smittevernregimene. Færre enn først antatt ble syke.

Fortsatt er det langt fram til normaltilstander og de fleste, både private og bedrifter, kjenner på kroppen at pandemien skaper flere begrensninger enn muligheter.

Myndighetenes kompensasjonsordninger har for enkelte vært en redning eller et lite plaster på såret. Samtidig er slike ordninger såpass generelle at det alltid er noen som faller utenfor og dermed gir andre konsekvenser enn de tiltenkte. Styrken har vært at de har vært iverksatt på kort varsel. Svakheten er treffsikkerheten.

Oppi alt dette ser vi en helt ny og annerledes optimisme. NHO-undersøkelsen, som Aftenbladet refererte til fredag, viser at konkursfrykten og bedrifter i pengetrøbbel blir lavere. Rogaland gjør det bedre enn resten av landet og særlig skiller næringslivet i Sandnes seg positivt ut.

Vi skal heller ikke her glemme at bransjer som uteliv og servering, reiseliv, idrett og kultur har hatt det vanskelig og har det vanskelig. Også andre bransjer må permittere eller si opp ansatte og arbeidsledigheten er fortsatt høy, sammenlignet med hva vi er vant til.

Likevel er det grunn til felles glede over at stemningen er snudd. At etterspørselen etter håndverkstjenester er stor og at plogfabrikken på Kverneland skal ansette flere, samtidig som de styrer mot sitt beste resultat gjennom tidene.|

Den lokale NHO-sjefen, Tone Grindland, mener optimisme i seg selv er et positivt trekk. Det har hun rett i og det skaper bedre stemning på tvers av bransjer. Selvsagt er optimismen definert av at forventningene ikke er så høye som vanlig, men den er også er resultat av rogalendingens usvikelige tro på at vi kan arbeide oss ut av nedgang. Og kanskje er det noen av de nye rutinene og oppfinnelsene som skaper helt nye næringer, bransjer og arbeidsplasser? Ingenting er bedre enn at nedgangen også kan bidra til å skape vekst.