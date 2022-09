Putin presses tilbake

LEDER: Nyhetene om stor ukrainsk framgang mot de russiske okkupantene er oppsiktsvekkende. Men president Putin har fortsatt mange alternativer for å holde krigen gående og slå tilbake.

Etterlatte russiske pansrede kjøretøy på et bilde frigitt av det ukrainske forsvaret søndag.

Den store og raske ukrainske motoffensiven i områdene rundt Kharkiv og sørover mot Donbas ser ut til å ha tatt de russiske okkupantene på senga.

Russiske statlige medier, som er rene propagandakanaler for russlands enehersker Vladimir Putin, forsøker seg riktignok på bortforklaringer om at tilbaketrekningen i et mer enn 2000 kvadratkilometer stort område er ledd i en planlagt omgruppering.

Den forklaringen står ikke til troende. Fordi videoer som er verifisert av uavhengige organisasjoner viser store mengder russisk materiell som enten er etterlatt eller ødelagt. Ingen okkupasjonsstyrke ville ødelagt eller reist fra verdifullt materiell om den ikke ble tvunget til det.

Et viktig jernbaneknutepunkt ved byen Izium skal nå være på ukrainske hender, noe som vil svekke russernes mulighet til å få fram forsyninger til frontavsnittene. Og ukrainske styrker skal stå nær eller på flyplassen i Donetsk, et område som har vært kontrollert av russisk–kontrollerte separatister og russiske militære styrker siden 2015.

Denne militære framgangen har sjokkert mange fagmilitære, siden den avslører at den russiske hæren langt fra er så slagkraftig som mange har antatt. De store mengdene avanserte våpen som er levert til Ukraina, ikke minst de dødelig effektive mobile artillerirakettene fra USA, har påført russerne store materielle og menneskelige tap.

Det er anslått at så mange som 50.000 og 80.000 av de rundt 190.000 russiske troppene som har deltatt i angrepet, er satt ut av spill. Titusener er drept, og enda flere er såret eller tatt til fange. Disse tallene er det ikke enkelt å verifisere, men russiske myndigheter har bekreftet betydelige tap.

Denne framgangen i krigen må ikke overtolkes. Russland er fortsatt en formidabel motstander, og president Putin har fortsatt mange muligheter til å eskalere situasjonen ytterligere. I ytterste konsekvens kan Putin erklære full krig, og dermed mobilisere en hær på mange millioner soldater. Grunnen til at han ikke allerede har gjort det, er trolig at det vil være svært upopulært i Russland.

Ytterliggående høyreradikale bloggere, som i motsetning til andre uavhengige medier i Russland har fått publisere uten innblanding av den statlige sensuren, har i de siste ukene blitt stadig mer kritiske til presidentens hånd med krigføringen. Er Putins stilling svekket? Det er for tidlig å si.

En forhandlingsløsning som kan få slutt på kamphandlingene virker mer urealistisk enn noensinne. Derfor må Vesten, og Norge, fortsette og øke sin bistand til den ukrainske motstandskampen.