Vår styrke og svakhet

AFTENBLADET MENER: Har Norge, med vårt åpne og tillitsbaserte samfunn, blitt et for enkelt mål for spioner?

Energi fra Norge er kritisk infrastruktur for Europa.

Aftenbladet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

En mann i 30-årene ble tirsdag pågrepet i Tromsø, mistenkt for å være russisk spion, en såkalt «illegal». Mannen, som har brasiliansk pass, har vært ansatt som forsker ved Universitetet i Tromsø, og har blant annet jobbet med hybride trusler mot Norge.

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er såkalte «illegale» en tradisjonell del av Russlands arsenal av etterretningsmetoder. Disse agentene jobber over lang tid med å etablere dekkhistorier og skaffe seg tilgang på sensitiv informasjon.

Tidligere sjef for etterretningsseksjon E-14, Ola Kaldager, sier til NRK at Norge har vært naive i sitt forhold til Russland de siste 20 årene. Han hevder at det har vært tilnærmet fritt fram for russiske spioner som opererer med falsk identitet og ønsker å etablere seg i Norge.

Dette er nok en sannhet med noen modifikasjoner. For også Norge holder seg med både sivil og militær etterretning og kontraspionasje, noe arrestasjonen i Tromsø er et uttrykk for. Men Kaldager har nok også rett i at Norge, som er et samfunn basert på åpenhet og tillit, er et for enkelt mål for folk med onde hensikter.

Universiteter og forskningsmiljøer er interessante objekter for spioner, fordi disse driver utstrakt innhenting og bearbeiding av informasjon. En agent på innsiden av slike institusjoner vil ha tilgang på mye kunnskap som kan være interessant for fremmede makter.

En normalt datakyndig person vil også finne mengder av informasjon i åpne kilder som hvem som helst kan oppsøke. Detaljerte kart over kritisk norsk infrastruktur som strømnett, internettkabler og gassrørledninger ligger for eksempel allment tilgjengelig på nettet.

Oversikter over ansatte i nesten alle former for offentlig og privat virksomhet er enkelt å skaffe til veie, og vi legger alle igjen digitale spor som kan gi andre innsikt i bosted, fritidsinteresser, nettverk og privatøkonomi. Åpenheten vi setter pris på, og tilliten vi framhever som en norsk kjerneverdi, har en annen side. Den gjør oss sårbare.

De mange russiske «turistene» med droner som har blitt anholdt de siste ukene har nok blitt en vekker for mange. Men uten Russlands krig i Ukraina er det langt fra sikkert at vi i det hele tatt ville ha blitt oppmerksomme på fenomenet.

Gitt Rogalands betydning for energiforsyningen i Norge og Europa, de mange teknologiselskapene og det militære nærværet til Natos Joint Warfare Centre på Jåttå er det opplagt at det oppholder seg utenlandske agenter også blant oss. I dagens urolige verden er det også opplagt at økt årvåkenhet og økt oppmerksomhet på sikkerhet er nødvendig.