Lysglimt i Brasil

AFTENBLADET MENER: Lula da Silvas politiske comeback i Brasil gir et lite lyspunkt i en ellers mørk tid for både demokratiet og klimaet.

Lula da Silva under et valgmøte i São Paulo, Brasils største by.

Brasil er verdens femte største land, og med mer enn 214 millioner innbyggere er landet det sjuende mest folkerike i verden. Landets regnskoger er også av avgjørende betydning for klimaet på kloden.

Derfor har den politiske situasjonen i Brasil også global interesse. Helgens presidentvalg, der tidligere president Lula da Silva (77) utfordret den sittende og sterkt høyreorienterte presidenten Jair Bolsonaro (67), ble en svært jevn affære.

Den venstreorienterte Lula da Silva, som satt i fengsel etter en omstridt korrupsjonsdom ved forrige presidentvalg i 2018, var president fra 2003 til 2010. Nå er han gjenvalgt, med 50,9 prosent av stemmene. Og korrupsjonsdommen er opphevet.

President Jair Bolsonaro hadde mandag enda ikke erkjent valgnederlaget, og mange frykter at han vil etterlikne sitt politiske forbilde Donald Trump og hevde at valgnederlaget skyldes juks.

Med Lula som president kan det gå an å håpe på at regnskogen i Brasil vil få bedre beskyttelse. Bolsonaro, som er en erklært klimafornekter, har ikke vist interesse for å ta vare på regnskogen. Kvegdrift, gruvevirksomhet og annen industriutbygging legger beslag på stadig større områder. Siden 1985 har over 440.000 kvadratkilometer med skog blitt hogget og brent. Det er et område større enn hele Norge.

Regnskogen i Amazonas binder enorme mengder CO₂, og fungerer derfor som en demper på utslipp av klimagasser i atmosfæren. I tillegg er regnskogen blant jordas mest verdifulle og artsrike økosystemer, og ikke minst er den hjemmet til urfolk som har levd i disse skogene i tusener av år.

Lula har lovet å beskytte regnskogene bedre, men det er et løfte han vil ha en stri jobb med å holde. For det brasilianske parlamentet er ikke samlet bak Lula. Brasil vil være avhengig av internasjonalt samarbeid og hjelp for å få til en effektiv beskyttelse mot avskogingen.

Over 33 millioner brasilianere har ikke nok mat og lever i ekstrem fattigdom. Mange fattige prøver å skaffe seg et levebrød ved å ta arbeid med ulovlig hogst og gruvedrift. Og korrupsjon er utbredt, slik at avskogingen fortsetter til tross for politiske vedtak om å stanse den.

Lula da Silvas viktigste oppgave blir å fortsette der han slapp i 2010, med å løfte flere av sine landsmenn ut av fattigdom. Det vil blant annet kreve statsbudsjetter som tar inn mer i skatt fra de rikeste og som sikrer de fattigste adgang til utdanning. Brasil er blant landene i verden med mest ekstreme forskjeller mellom rike og fattige.