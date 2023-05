Ikke fjern fraværsregelen

AFTENBLADET MENER: Vi må bygge opp igjen store og små fellesskap. Fraværsregler i videregående bidrar til det.

Hva gjør kunnskapsminister Tonje Brenna med fraværsreglene?

Kopier lenke

Kopier lenke

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

På Ap’s landsmøte i helgen fikk AUF et slags gjennomslag for å endre fraværsreglene for videregående skole. Men som flere av de andre vedtakene fra landsmøtet, er det ikke så godt å si hvordan dette kommer til å se ut i praksis. Utdanningsdirektoratet er alt i gang med å se på hvordan man kan gjøre reglene bedre, og kunnskapsminister Tonje Brenna forsikrer at det fortsatt skal finnes tydelige regler for nærvær.

Det er bra. For etter at Solberg-regjeringen innførte de gjeldende reglene, har fraværet sunket med 27 prosent, ifølge en rapport fra Fafo. Det er de som hadde høyest fravær, som har redusert det mest.

For å få med seg nødvendig kunnskap, er det nødvendig å være til stede i undervisningen. Og for at lærerne skal kunne skape et læringsmiljø i klassen, er det nødvendig at elevene er til stede. Et fellesskap er noe man skaper sammen. Det blir pulverisert hvis man melder seg inn og ut av det hele tiden.

Det finnes likevel et par ting som ikke fungerer med dagens fraværsregler. Det ene er belastningen fastlegene har fått, med å skulle dokumentere at Jens og Anna hadde vondt i hodet for to dager sider, eller var hjemme med feber sist uke. Det må bort fra fastlegene.

Så er det de minste fagene med få uketimer, der man fort når grensen for 10 prosent udokumentert fravær. Rektor ved Bryne videregående, Ingunn Folgerø, foreslo i Aftenbladet at den bør opp til 15 prosent.

Ellers er fraværsreglene svært romslige for elevene i videregående. Er du kronisk syk, gjelder en legeerklæring selvsagt for alt fraværet, skal du i bryllup eller begravelse, ha glattkjøring eller landeveiskjøring, er fraværet gyldig. Har du attest fra helsesykepleier, fysioterapeut eller psykolog, driver du elevrådsarbeid, er til rådgivning eller hos PPT, driver du politisk arbeid, hjelpearbeid, er utøver på nasjonalt eller internasjonalt nivå, så er alt dette innenfor gyldig fravær. Det er det også, hvis du har avtalt selvstendige studier med læreren din.

Blir det gyldige fraværet høyt, kommer dette på vitnemålet, men elevene har rett til å få legge ved dokumentasjon på grunnen til det. De har også rett til å få inntil ti dagers dokumentert fravær strøket fra vitnemålet.

Selvsagt kan du, uansett grunn til høyt fravær, ende opp uten karakter i faget. Sånn må det være. Du må ha lært det du skal lære, for å kunne gå ut i yrket du har valgt, eller komme videre i studiene. Har du mistet mye på grunn av sykdom, trenger du å få bruke lengre tid.

Vi håper kunnskapsminister Tonje Brenna beholder klare regler, og bare endrer på det som ikke fungerer godt nok i praksis. Oppmøteplikten skal gjelde, hver dag. Det er også en viktig del av det elevene skal lære.