AFTENBLADET MENER: Vi er enige med Høyre. Skal en streng alkohollovgivning inngi tillit, må den også forholde seg til virkeligheten.

Det er ikke en bars bruk av vinflasker som lysestaker det bør handle om.

Leder

«Vi trenger en streng alkohollovgivning som virker etter intensjonen, og det er lett å miste tillit til lovverket hvis du ikke forstår sammenhengen mellom loven og den verden vi lever i», sier Tone Wilhelmsen Trøen (H), leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Loven vi har, er fra 1975. Blant historier som i det siste har fått noen hver av oss til å heve øyenbrynene, er den fra skjenkekontrollens besøk på baren Matros i Stavanger. De fikk påpakning for å bruke tomme vinflasker som lysestaker, og for å ha et vinskap stående på gulvet. Vinskap skal være plassert bak disken, ikke foran.

Gaffel & karaffel, også de i Stavanger, har nylig fått prikk fra skjenkekontrollen på grunn av noen tomme vinflasker i gangen.

Høyre vil nå be regjeringen gå gjennom loven fra 1975, for å se hvordan den bør moderniseres og tilrettelegges for vår tid. Det er antakelig på overtid. Du har sannsynligvis allerede bestemt deg for å kjøpe alkohol, når du oppsøker baren.

En rapport fra Oslo Economics anslår at alkoholbruken i Norge koster samfunnet 100 milliarder kroner i året. Det meste av dette, 77 milliarder, er knyttet til tap av helse og livskvalitet, mens opp mot 24 milliarder er knyttet til sykefravær og lavere effektivitet på jobb, og kostnader til helse- og velferdstjenester.

Alkoholbruken blant oss er også svært skjev, av alle som oppgir at de drikker alkohol, står de ti prosentene som drikker mest, for halvparten av hele alkoholforbruket. Vi har tall på hvor mye alkohol som blir omsatt i Norge hvert år, men må ty til spørreundersøkelser for å få fatt i forskjellene mellom folk og grupper av folk. Når man legger sammen hvor mye folk selv oppgir at de drikker, får man omtrent halvparten av det volumet som omsettes, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

Svarene man har fått, viser at gjennomsnittsforbruket vårt har ligget stabilt de siste ti årene, mens andelen som oppgir å drikke risikofylt, har gått noe ned. FHI legger til at de som drikker mest, har en tendens til ikke å bli med på slike undersøkelser.

Det er gode grunner til å holde på en streng alkohollovgiving, slik også Høyre understreker. Men den må ikke gi lattervekkende utslag, slik vi har sett i det siste, da mister den all legitimitet.

Heller ikke i Aftenbladet tror vi at synet av tomme vinflasker som lysestaker inne på en bar, driver alkoholbruken i landet i været. Det er alltid bedre å bruke vett, enn ikke å gjøre det. Også når det gjelder alkohol.