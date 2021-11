Den vanskelige avtalen

AFTENBLADET MENER: En klimaavtale som sørger for at kloden blir levelig også for kommende generasjoner, er helt nødvendig. Likevel ser det ikke ut til at topp-politikerne i Glasgow strekker seg langt nok.

Damp kommer ut fra et kullkraftverk i Niederaussem i Tyskland. Med de planene som er i dag, kommer kullkraft i verden til å øke, ikke avta.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mens klimatoppmøtet i Glasgow i Skottland pågår, kom nyheten torsdag om at globale CO2-utslipp nå er nesten tilbake til det nivået de var før koronapandemien.

I 2020, da verden nesten stengte ned på grunn av koronakrisen, gikk utslippene ned med nesten 5,4 prosent. Men i år har de økt med 4,9 prosent, ifølge beregninger fra Global Carbon Budget report.

Det betyr at det nesten vil nulle ut kuttene som kom på grunn av pandemien. Klimaforskere kommenterte at returen til det som har vært normalen var større enn ventet.

Les også Klimatoppmøtet: Dette forhandler de om

200 land

Nesten 200 land sitter nå i Glasgow og skal prøve å komme fram til en avtale og tiltak som skal kutte utslippene globalt drastisk. Målet er at den globale oppvarmingen skal holdes innenfor 1,5 grader. Da må klimautslippene halveres innen 2030.

Denne nye rapporten viser hvor stor oppgaven er for de som sitter og forhandler. Den viser at det bare er 11 år igjen hvis vi skal ha sjansen til å nå 1,5-gradersmålet.

Det er sterk vekst i bruken av kull og gass som er driverne for utslippsøkningen. Og det er Kina og India som slipper ut mest.

Mer enn 40 land har forpliktet seg til å fase ut kullkraft denne uken, og ikke bygge eller investere i nye kullkraftverk. Men flere store kullavhengige økonomier, som USA, Kina, Australia og India, er ikke med på dette.

Storbritannias næringsminister Kwasi Kwarteng kalte avtalen en «milepæl» i den globale innsatsen mot klimaendringene. Men når de landene som er størst på kull ikke er med på avtalen, er det ikke mye håp for å oppnå faktiske kutt.

Les også Frp frykter ordning for oljeleting fases ut: – Svært oppsiktsvekkende

Ikke mer olje og kull

Det internasjonale energibyrået (IEA) sa i mai at hvis vi skal holde oppvarmingen under 1,5 grader, kan vi ikke åpne flere olje- og gassfelt, eller kullkraftverk. Men ifølge en rapport fra Stockholm Environment Institute (SEI), International Institute for Sustainable Development (IISD), ODI, E3G, og UNEP vil dagens planer føre til 240 prosent mer kull, 57 prosent mer olje og 71 prosent mer gassproduksjon i 2030.

Etter en uke i Glasgow er optimismen fremdeles der. Men hvordan forhandlerne neste uke skal klare å komme fram til en avtale som i praksis betyr å snu opp-ned på dagens energimarkeder, er ikke enkelt å se akkurat nå.