AFTENBLADET MENER: Den utilslørte trusselen fra flere store samfunnsaktører om å trekke seg som sponsorer av det norske hopplandslaget, er en skam.

Bråket rundt skihoppernes hoppsjef Clas Brede Bråthen har ført sponsorene ut på ville veier, mener Aftenbladet.

«Vi viste verden vinterveien» skrev det for lengst nedlagte tidsskriftet «Norsk Idrætsliv og Sport» etter at Norge hadde gjort rent bord i skiøvelsene under det første vinter-OL i Chamonix i 1924. For øvrig et OL Norge var imot, slik vi har kjempet mot alle nyskapninger innen vinteridrett.

Skihopp er, ved siden av søsterøvelsen kombinert, kanskje det nærmeste vi kommer en nasjonal paradegren. Når det er støy rundt de beste hopperne våre, er det støy i Norge. På seinsommeren er hele landet blitt det motsatte av underholdt av en trist personalstrid rundt den mangeårige sportssjefen Clas Brede Bråthen. Skiforbundet vil ha ham bort fra stillingen etter kommende sesong.

Selv om offentligheten har fått vite mer enn det som vanlig er i slike saker, er det likevel mye vi ikke vet. Derfor er det også vanskelig å ta stilling til hvem som har mest rett her. Saken er for lengst blitt advokatmat og partene har i uvanlig høy grad gått ut offentlig med detaljerte beskrivelser av hverandre. Negative beskrivelser.

I tillegg er det kommet en rekke støttespillere på banen. Særlig er Bråthen møtt av sympati fra hopperne selv, støtteapparatet og fra utsiden. Alle hans gode egenskaper er trukket fram, ikke minst den viktige innsatsen han har gjort for å skape likestilling mellom kvinner og menn i hoppsporten.

Blant de som er kommet sterkest på banen, er noen av hopplandslagets største sponsorer. De har selvsagt rett til å ha en mening, men Eterni Group, HELP Forsikring, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Lundin Energy Norway, Nammo, RSM Norge og Scantrad har dessverre gjort mer enn det. De har sendt et skriv til skiforbundet der de krever enighet med Bråthen.

Og videre: «Uten en slik enighet vil undertegnede sponsorer vurdere å trekke støtten som nå gis til hopplandslaget gjennom NSF, og se på alternative ordninger for å støtte utøverne for sesongen 2021/22. Sponsoravtaler som skal reforhandles etter kommende sesong vil da ikke bli fornyet»

Selvsagt er det pengene som rår i toppidretten. Likevel passeres en grense når makten brukes på denne måten. Vi skal ikke dit at sponsorene tar ut laget. Ordbruken viser forsøk på å blande seg inn i noe sponsorene ikke skal legge seg opp i. Å være sponsor er selvsagt frivillig, men verken idretten eller samfunnet er tjent med at en aktør blander seg inn på en så pinlig måte.