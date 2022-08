Skeive dager

AFTENBLADET MENER: La folk få gå i fred. Leve livene sine i fred. Og la de kjenne seg trygge på at de kan gjøre det.

Fra Pride-paraden under Stavanger på Skeivå i 2019. Nå har festivalen blitt til Skeivå Rogaland Pride.

Det finnes ennå forskjeller på skeive og streite som streite til vanlig ikke kjenner på, eller legger merke til. Det kan være det lille agget for at du ikke kan være sikker på at du får være i fred, det kan være frykten for at noen når som helst og hvor som helst vil kommentere, trakassere, latterliggjøre, mobbe, eller ty til vold. På grunn av hvem du er, eller hvem andre tror du er.

Det er mer enn nok til å gjøre mange skeives hverdag mer utrygg, og mer slitsom enn andres.

I en SSB-rapport om livskvalitet fra januar 2021, kommer det fram at skeive fremdeles sliter mer med psykisk helse, er mer ensomme, har høyere grad av arbeidsledighet og dårligere økonomi enn andre. I en nesten samtidig rapport, scorer transpersoner betraktelig lavere enn andre når det gjelder arbeidsevne, psykisk helse, å ha tenkt på eller forsøkt selvmord, ensomhet og lav tilfredshet med livet. 1 av 4 transpersoner sier at de har blitt utsatt for trusler om vold og om lag 1 av 3 i denne undersøkelsen har opplevd seksuelle overgrep.

Vi kan begynne med å prøve å forstå. Når den du er, fører til skam. Når den du er, ikke passer inn, til og med er feil, når den du er oppleves som en trussel mot andre, når du som tror opplever at du må velge mellom å elske hvem du vil og din egen tro på Gud. Og når de som synes, også nå opplever at det ikke alltid er trygt.

For vi vet ennå ikke hva som fikk Zaniar Matapour til å skyte løs mot folk i Oslo 25. juni. Men det gikk ut over skeive. Det gjorde dem redde igjen. Og Oslo Prides parade, som skulle gå dagen etterpå, ble avlyst. Det var kanskje ikke trygt å synes. Igjen var det slik.

Det finnes en grunnleggende forskjell mellom å kjempe for sine meninger og å kjempe for å få være den du er. For det siste er ikke en kamp du kan velge bort. Den er eksistensiell. Og du kan møte den hvor som helst.

Skeivå Rogaland Pride er i gang. Hele uken. Og Foreningen FRI, som arranger Pride, er også en aktivistisk organisasjon, med til dels radikale holdninger og forslag til gjennomgående, politiske endringer. Noe som selvsagt må kunne diskuteres, og møtes med uenighet eller motstand. På samme måte som det må være ok å ikke kjenne seg hjemme i en Pride-parade.

De diskusjonene er en krevende øvelse. For noen av dem som står i dem, er det dypt personlig, sårt og eksistensielt. For alle andre er det nødvendig å prøve å forstå det. Men når det å forstå må bety å støtte fullt og helt, og når det betyr å samtidig kunne være uenig i sak, er vanskelig. For alle parter.