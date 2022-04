Barn er ikke biler

AFTENBLADET MENER: Det er ikke sikkert korona-barna går rundt med kunnskapshull i seg som kvikt kan fylles, bare de får mer undervisning.

Barn og unge mistet mye under pandemien.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Høyres stortingsrepresentant Margret Hagerup er bekymret for hva feriene gjør med norske skolebarns læring. Hun er også Høyres talsperson for utdanning på Stortinget, og mener det blir for mange og lange avbrudd i læringen med alle feriene, og at vi spesielt bør se på den lange sommerferien. At feriene «tar så mange uker som kunne ha vært brukt til elevenes læring», er hun redd fører til enda større forskjeller mellom dem. Hun mener vi mangler et oppdatert kunnskapsgrunnlag for dette, og ber regjeringen sette ned en gruppe som kan se på hvordan skoleåret kan bygges opp bedre.

I Oslo har Venstres Hallstein Bjercke foreslått at man tar en uke av sommerferien og bruker til å tette elevers læringshull etter pandemien. På Stortinget har representanter fra Venstre og Høyre kommet med et forslag der de ber regjeringen iverksette «en plan for å ta igjen tapt faglig og sosial læring og tette kunnskapshull for elever i norsk skole». Blant forslagene er å pålegge skolene å kartlegge elevenes lese- og regneferdigheter før skolestart, og tilby intensivert opplæring i lesing og regning til de som trenger det.

Barn og unge mistet mye under pandemien. De mistet nærhet til andre, de mistet viktige sosiale arenaer, rutiner, innhold og variasjon i dagen. Og de mistet undervisning i samme rom som læreren og resten av klassen. De geografiske forskjellene her er store, lengst var nedstengingen for dem som bor i Oslo-området.

Men til sammen gir disse politiker-forslagene inntrykk av et ganske utdatert syn på både barn og læring. Som om barn i utgangspunktet stiller tomme, og kan fylles opp med læring. Jo mer man fyller på, jo mer lærer de. Jo lenger fri, jo mer kunnskap faller ut.

Professor emeritus Per Brodal minnet i Stortingets høring om at menneskets vekstprosess er fundamentalt forskjellig fra produksjonsprosesser - vi kan ikke kontrolleres og testes på samme måte som en bil.

Barn lærer best når det de mottar oppleves som viktig. Det må angå dem. Det er slett ikke sikkert økt trykk og ekstra testing utløser mer læring. Det er heller ikke sikkert de går rundt med hull etter pandemien som bør eller kan fylles opp med intensivert undervisning.

Brodal ber politikerne gi lærerne mer tillit. Til å få bygge opp igjen det som ble svekket i pandemien - trygghet, forutsigbarhet, gode relasjoner og lærelyst.

Vi slutter oss til. Gi litt fred nå. Enten det gjelder flere tester, mer undervisning, eller mer effektive ferier som ikke stjeler læring. Lærere er ikke produsenter. Barn er ikke biler.