Dette går ikke, Hansen

AFTENBLADET MENER: Eva Kristin Hansen (Ap) bør trekke seg som stortingspresident. Unnskyldningen hennes om å ha «misforstått» reglene for pendlerbolig holder rett og slett ikke.

Eva Kristin Hansen kan ikke fortsette som stortingspresident, mener Stavanger Aftenblad.

Etter en lang rekke avsløringer av stortingsrepresentanters juks med sine mange generøse økonomiske ordninger, var Eva Kristin Hansens (Ap) ord da hun i høst overtok som stortingspresident velkomne.

Hansen lovet å rydde opp: «Vi må tåle å bli sett i kortene. Og vi må være nøye i alt vi gjør». Dette sa Hansen like etter at hun hadde holdt sin første tale som landets stortingspresident i oktober.

Vervet som stortingspresident er det nest høyeste man kan inneha i Norge, etter Kongen.

Adresseavisen har nå avslørt at Hansen føyer seg inn i en lang og ikke særlig ærerik rekke av folkevalgte som har mottatt penger fra Stortinget fordi de har hatt «pendlerbolig» i Oslo. Denne ordningen er myntet på dem som bor mer enn 40 kilometer unna Stortinget og derfor har behov for en bolig som gjør det mulig for dem å skjøtte vervet som stortingsrepresentant.

Det viser seg at Hansen i seks av de årene hun hadde tilgang på gratis pendlerbolig, var folkeregistrert i Trondheim. Denne adressen i Trondheim beholdt hun, selv etter at hun i 2014 giftet seg og flyttet til Ski, som ligger 29 kilometer unna Stortinget. Ikke før i 2017 meldte Hansen flytting til Ski og sa opp pendlerboligen i Oslo.

Hansen sier nå at «hun ikke kan annet enn å beklage» at hun ikke har forstått innholdet i reglene om pendlerbolig.

Aftenbladet kan på sin side ikke annet enn å beklage at denne beklagelsen ikke holder. Reglene om pendlerbolig er rett og slett ikke særlig kompliserte. Dermed står forklaringen til Hansen (og flere andre) rett og slett ikke til troende. Det framstår som mer trolig at de rett og slett har utnyttet og misbrukt ordningen.

Det er nå åpenbart at Hansen ikke kan være den som kan stå ansvarlig for den ryddejobben hun selv har tatt initiativ til. Men det er etter vår klare mening også umulig for henne å fortsette som stortingspresident.

Om hun ikke skjønner dette selv, må Arbeiderpartiets stortingsgruppe ta grep og be henne om å gå av.

Det er fullstendig avgjørende at det norske folket kan ha tillit til at våre folkevalgte, som i Stortingets tilfelle er den lovgivende forsamlingen, selv er ryddige i sine private disposisjoner. Det er helt uakseptabelt at Nav-klienter som har brutt regler, muligens på grunn av «misforståelser», skal straffes hardt, mens stortingsrepresentanter skal slippe unna med en unnskyldning.

Eva Kristin Hansen bør straks trekke seg som stortingspresident og gå tilbake til salen som menig representant.

