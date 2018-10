Aftenbladet mener: Inviter Vladimir Putin til Finnmark, Erna Solberg

I disse dager avholdes en stor øvelse i regi av forsvarsalliansen Nato. Trident Juncture, som den av en eller annen grunn heter, involverer rundt 50.000 soldater fra 30 ulike land. Mer enn 70 skip, 130 luftfartøy og mer enn 10.000 militære kjøretøy vil sette sitt meget tydelige preg på de midtre og østlige delene av Norge i ukene som kommer.

Denne typen styrkemarkering fra Nato er ikke unaturlig, sett på bakgrunn av en økende russisk aktivitet i grenseområdene mot Nato. Forsvarsalliansen har blitt satt under sterkt politisk press, ikke minst fra USA og president Trump, og har revidert sin grunnleggende strategi. Årene med avspenning etter avslutningen av Den kalde krigen gjorde at Nato fokuserte mer på operasjoner utenfor eget territorium. Nå har pendelen svingt tilbake til forsvar av egne grenser og eget territorium, og hovedårsaken til dette er den økte spenningen i forholdet til Russland.

Aftenbladet har tidligere gjort det meget klart hva vi mener om president Putins framferd. Vi er sterkt kritiske til hans politiske innstramminger og maktkonsentrasjon, en utvikling som har tatt Russland i en illiberal og bekymringsfull retning. Den økte russiske aggresjonen, som har blitt demonstrert ved intervensjonen i Georgia, annekteringen av Krim og den dårlig skjulte krigføringen i Ukraina, må få en reaksjon også fra Natos side.

Men, og det er et stort men, Norge må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Russland er også en nabo, og Russland og Norge har en lang historie sammen. Norge er faktisk et av ytterst få russiske naboland som aldri har vært i krig med Russland. Tvert imot var Sovjetunionen en alliert av stor betydning for det nordlige Norge under andre verdenskrig.

Om ett år feirer vi frigjøringen av Finnmark. Da er det 75 år siden sovjetiske styrker i oktober 1944 tok seg inn i vårt nordligste fylke for å drive nazistene ut. Etter frigjøringen trakk de samme styrkene seg fredelig tilbake. I store deler av Finnmark har denne eksemplariske oppførselen skapt dype og nære forbindelser mellom nordmenn og russere.

Frigjøringsjubileumet i oktober 2019 er en utmerket anledning til å demonstrere verdien av dette historiske naboskapet. Inviter Vladimir Putin til Finnmark, Erna Solberg.