Takk til Nuart!

AFTENBLADET MENER: Det er vemodig at Nuart legger ned. Men det er likevel riktig at det settes strek nå.

Fra Nuart-festivalen i 2017.

Nuart-festivalen er gatekunst. Og gatekunst, i sin opprinnelige form og sjel, er ikke ment å være permanent. Det er kunst som dukker opp i nærmiljøet ditt, på et hus i nabolaget, gjerne uventet. Det er kunst som ikke forholder seg til museer og gallerier, men til vegger der vi alle ferdes, på vei til og fra i hverdagens gjøremål. Det skal være noe opprørsk over gatekunsten. Noe uventet. Fra noen som ikke alltid spør om lov fra alle rette instanser. Og som heller ikke forventer å bli omfavnet av alle.

Så blir det også, selvsagt, et paradoks når den blir tatt inn i varmen og får offentlig støtte. For Nuarts del fra både Stavanger kommune og Norsk kulturråd. Stavanger har nærmest tradisjon for å omfavne stemmer i opposisjon, og ta dem inn i folden. Det gjelder Nuart, og det gjaldt «Ka då ittepå», sistnevnte Trond Hugo Haugens kritikk av kulturbyåret, som raskt ble omfavnet av nettopp kulturbyåret.

I 2016 fikk Nuart beskjed om at Kulturrådet ville fase ut støtten. De begrunnet det i kunstneriske vurderinger - andre søkere ble vurdert som bedre kvalifisert. Det gjorde det vanskeligere å drifte etter egne ambisjoner. Siden har også koronaen hjulpet til med å dra dem ned. Og nå varsler Nuart i egen person, Martyn Reed, at festivalen legges ned.

At gatekunsten, hvis vi holder på dens litt opprørske vesen, er med på å ta penger ut av den offentlige potten, kan selvsagt også være en måte å irritere det etablerte på, og utfordre hva som er kunst og hva som ikke er det.

Så kan man spør hvor lenge det er mulig å holde på en slik underdog-rolle, samtidig som man tar del i og blir omfavnet av det man gjerne også vil ta avstand til og yte motstand mot. Hvis det nå var det Nuart ville.

Ingen i Stavanger har i samme periode fått vist fram så mye av sin foretrukne kunst for så mange av oss. Der ligger det også et paradoks, for det vil alltid være noe autoritært over at noen gjennom mange år bestemmer hva vi alle skal se i hverdagen vår.

En by skal leve og forandre seg, ting skal oppstå, noe skal stå som historie, noe skal være med i en viss tid, noe skal forsvinne. Det siste burde for øvrig absolutt gjelde for mange av byens stive skulpturer.

Noe av Nuart-kunsten er falmet, noe er malt over, mye står ennå igjen. Mange har, og har hatt, stor glede av den.

Men hvis ikke gatekunstfestivalen Nuarts egen kunst skal stivne og bli for mektig, er det riktig å sette strek nå. Med en stor takk fra byen.