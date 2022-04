Overraskende valg i en utfordrende tid

AFTENBLADET MENER: Det er en stor oppgave å ta over som forsvarsminister midt i en sikkerhetspolitisk krise. Vi må anta at statsministeren tenker at Bjørn Arild Gram (Sp) er rett mann til jobben.

Bjørn Arild Gram (Sp) er ny forsvarsminister i Støre-regjeringen.

Odd Roger Enoksen (Sp) gikk lørdag av som forsvarsminister etter at en kvinne fortalte sin historie om deres forhold, som begynte da hun var 18 år. Enoksen innledet forholdet til henne for drøyt 15 år siden, da han var 50 år gammel og Stortingspolitiker.

Det var helt riktig av Enoksen å gå av på bakgrunn av denne saken. Han skulle også selvsagt ha opplyst om dette forholdet før han ble minister. Da hadde han, som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) også uttalte, aldri fått en statsrådpost.

Nå har han ført regjeringen ut i det uføret det er å skifte ut forsvarsministeren midt i en krig.

Tirsdag klokken 14 ble Bjørn Arild Gram (Sp) utnevnt til ny forsvarsminister i et ekstraordinært statsråd på Slottet. Gram kommer fra posten som kommunal- og distriktsminister. Den jobben tar nå Sigbjørn Gjelsvik (Sp) over.

Gram har lang fartstid i politikken, og er allerede en del av regjeringsapparatet. Likevel ble flere i opposisjonen overrasket over valget av ham som ny forsvarsminister, ifølge TV2.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) i Stortingets utenriks- og forsvarskomite sa han synes det er «et spennende og overraskende valg».

At det er et overraskende valg er vi helt enige i. For selv om Gram har lang fartstid i Senterpartiet og som ordfører, har han relativt lite erfaring fra regjeringsapparatet og enda mindre erfaring med forsvarspolitikk. Det gjør at han nå tar på seg en stor oppgave og må lære fort.

Det første Gram må ta fatt i er forsvarsavtalen regjeringen vil at Norge og USA skal inngå. Dette var det siste Enoksen la fram for Stortinget og ba dem godkjenne før han gikk av.

Avtalen, som Aftenbladet har publisert flere saker om tidligere i år, gir USA blant annet rett til å lagre våpen og sette opp infrastruktur på militærbaser i Norge. Disse ligger på flystasjonene på Sola, Evenes og Rygge og orlogsstasjonen på Ramsund.

Regjeringens samarbeidspartner SV er motstandere av denne avtalen, så det ligger an til at Gram får nok å bryne seg på helt fra første dag i jobben.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde uttalte at Gram nå har svært mange viktige oppgaver foran seg. Det har han helt rett i. For det å ta over som forsvarsminister midt i en sikkerhetspolitisk krise i Europa blir ingen enkel oppgave.