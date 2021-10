Et politisk koldtbord

AFTENBLADET MENER: Hvem tapte på at SV trakk seg fra regjeringsdiskusjonen? Det kommer selvsagt an på hvem du spør. Men SV har uansett sagt nei til mye praktisk innflytelse.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre på Hurdalssjøen tirsdag morgen, før SV trakk seg.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tirsdag trakk SV seg fra «sonderingene» med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å danne en flertallsregjering. Ifølge partileder Audun Lysbakken fikk ikke SV tilstrekkelig gjennomslag i klima- og fordelingspolitikken.

Greit nok. Dersom det blir for mange kameler å svelge, kan det noen ganger være best å si nei takk, slik Venstre og Kristelig Folkeparti opprinnelig gjorde i 2013. Dermed dannet Erna Solberg en mindretallsregjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet.

SV har muligheten til å bli med i regjering seinere, og dermed gi Ap-leder Jonas Gahr Støre den flertallsregjeringen han så gjerne vil ha. Både KrF og Venstre gikk jo inn i Solberg-regjeringen etter hvert, mens FrP til slutt gikk ut.

SV vil bli et viktig støtteparti for Støres regjering uansett. Det er grunn til å anta at SV vil stå sentralt i å skaffe flertall for et statsbudsjett, noe som sikrer partiet en betydelig innflytelse, selv uten plass ved Kongens bord.

Men den politiske matematikken gir Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum flere strenger å spille på. Det er jo ingen statshemmelighet at mange i Sp er mer interessert i å samarbeide med sentrumspartiene enn med partiene til venstre for Ap. Det nye Stortinget blir et politisk koldtbord.

Ap med 48 mandater og Sp med 28 trenger ni ekstra stemmer for å ha flertall i Stortinget. De stemmene kan Støre og Vedum skaffe seg på svært mange måter. Venstre med sine åtte representanter og KrF med tre er for eksempel mer enn nok. Dette kan gi de to partiene mer makt enn de kanskje hadde sett for seg etter et skuffende valgresultat.

Ved å si nei til å sitte i regjering har SV sagt nei til mye praktisk innflytelse i politikken. For det er i departementene, direktoratene og de mange andre statlige etatene at mye av den hverdagslige maktutøvelsen skjer. Et parti som har en statsråd i et departement kan utrette mye, helt uten å gå veien om Stortinget.

Samtidig vet selvsagt SV at uten dem i regjering flyttes makt også fra regjeringen til Stortinget. Den daglige driften av Norge skal regjeringen ha ansvaret for, men en jevn strøm av store og små saker skal innom Stortinget. Ap og Sp har nå ingen forpliktelse til å snakke med SV om disse først. De kan velge fritt.

Vi skal være forsiktige med å spå, men vi holder det for mer sannsynlig at SV etter hvert vil ønske seg inn i regjering enn at de vil stå utenfor i hele denne stortingsperioden. For til syvende og sist handler politikk om å få innflytelse. Og med den parlamentariske situasjonen vi har, oppnås innflytelse bare gjennom kompromisser. Også når det gjør vondt å gi etter.

KrF og Venstre kan få mer makt enn de kanskje hadde sett for seg etter et skuffende valgresultat