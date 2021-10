En svært viktig pris

AFTENBLADET MENER: Årets fredspris til to journalister er et viktig signal til de av verdens ledere som prøver å innskrenke ytringsfriheten.

Maria Ressa vant sammen med Dmitrij Muratov Nobels fredspris for 2021.

«Ytringsfrihet og en fri presse er en forutsetning for et demokratisk samfunn og fred,» sa lederen av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, da hun fredag annonserte at årets fredspris gikk til journalistene Maria Ressa and Dmitrij Muratov.

Reiss-Andersen sa hun håpet prisen ville kaste lys på det viktige arbeidet journalister gjør, og på hvor farlig det kan være å stå opp mot regimer som slår hardt ned på sine kritikere.

Både Ressa, som er fra Filippinene, og Muratov, som er fra Russland, har i en årrekke kjempet for ytringsfriheten i sine hjemland, der myndighetene de siste tiårene har innskrenket pressefriheten betydelig.

Motstemmer

Dimitrij Muratov er en russisk journalist, grunnlegger og ansvarlig redaktør i avisen Novaya Gazeta, som har publisert flere kritiske reportasjer om korrupsjon, ulovlige arrestasjoner, svindel og trollfabrikker. Seks av journalistene i avisen hans har blitt drept.

Maria Ressa avslører maktmisbruk og er en fryktløs forsvarer av ytringsfriheten, mener Nobelkomitéen. Hun har blitt tiltalt flere ganger, og har fått drapstrusler, blant annet fra Fillippinenes president Rodrigo Duterte i et intervju hun gjorde med ham.

Ressa er en av grunnleggerne av nettavisen Rappler på Filippinene, og er også med i en kommisjon organisasjonen Reporters without borders (RSF) satte ned i 2018 for å kjempe for ytringsfrihet og demokrati.

50 drept

Tall fra RSF viste tidligere i år at totalt 50 journalister ble drept i 2020. Mens antallet som blir drept i krigssoner går ned, blir flere og flere drept i land som ikke er i krig.

De mener at det neste tiåret vil være avgjørende for framtiden til journalistikken.

På sosiale medier florerer det med falske nyheter og propaganda. Da er det bare den frie pressen som kan sette et kritisk søkelys på dette, og også på autoritære statsledere og regimer som bruker dette til å mislede folk.

For dette skjer ikke bare i Filippinene og Russland. Også i land som Ungarn, Polen og Brasil har vi de siste årene sett denne tendensen. Under Donald Trumps regjeringstid i USA økte angrepene mot journalister.

Denne prisen er viktig både fordi den går til to enkeltjournalister som har stått uredde opp mot makthaverne i sine respektive land. Men den er også svært viktig for journalistikken og ytringsfriheten, og for fred.