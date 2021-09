Russland er nå et diktatur

LEDER: Russlands enehersker Vladimir Putin forsøker ikke engang å late som om han er tilhenger av demokrati. Det nylige «valget» i verdens største land var en farse.

Vladimir Putin har uinnskrenket makt i Russland, og prøver ikke lenger en gang å late som om han er tilhenger av frie valg.

Harald Birkevold Kommentator

Politiske valg i Russland er verken frie eller rettferdige. Og etter som president Vladimir Putin også har vist seg i stand til å endre grunnloven etter eget forgodtbefinnende for å holde sitt grep rundt Russland, ser det absolutt ikke lyst ut for dem som håper på et reelt demokrati.

Landets ledende opposisjonelle har systematisk blitt trakassert, forfulgt, jaget i eksil eller fengslet. Den kanskje mest kjente dissidenten, Aleksej Navalnyj, er nektet å stille til valg og har måttet forsøke å drive valgkamp for andre kandidater fra en fengselscelle.

Det er også verdt å notere at mens uavhengige valgdagsmålinger viste betydelig framgang for flere opposisjonspartier, og at flere kandidater som hadde blitt støttet av Navalnyj lå an til å bli valgt inn i underhuset i Dumaen, hadde disse resultatene på merkelig vis fordampet da stemmene ble «talt opp».

Det er hevet over all rimelig tvil at de russiske valgene er beheftet med omfattende og systematisk valgfusk. I form av fiktive stemmer til støtte for presidenten og hans allierte, og i form av sletting av stemmer som skulle gått til andre. Fraværet av troverdige og uavhengige observatører er en indikasjon på hvor korrupt Putins Russland er.

Det står ikke bra til med russisk økonomi. Arbeidsledigheten er høy, innbyggertallet synker og utenlandske investorer skremmes vekk av korrupsjon og juridisk kaos. President Putin vet at innbyggerne kan komme til å snu seg mot ham og hans krets av søkkrike «oligarker» dersom den økonomiske motgangen fortsetter. Putins instinktive løsning på slike innenlands problemer har alltid vært å skylde på omverdenen.

Putins grep om Russland hviler for en stor del på hans appeller til nasjonal stolthet, og en videreføring av det dypt paranoide synet på andre land som også preget det regimet Putin vokste opp i, diktaturet Sovjetunionen.

Putin har selv kalt oppløsningen av Sovjetunionen for en «katastrofe», og han har mer enn noe annet gått inn for å gjenreise Russland som en supermakt med uinnskrenket herredømme over sine nærområder, og da særlig de tidligere sovjetrepublikkene.

Og Putins teknikk for å fjerne politiske konkurrenter og uavhengige medier er å stemple dem som «utenlandske agenter». Den tidligere KGB-offiseren Putin går selvfølgelig heller ikke av veien for å beordre likvideringer av personer som kan true hans grep om makten.

Som nabo og Nato-medlem bør Norge være bekymret over at utviklingen i Russland går fra vondt til verre.

