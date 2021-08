Bra initiativ fra NHO

AFTENBLADET MENER: Vaksinerte og uvaksinerte skal selvsagt ha samme rettigheter på en arbeidsplass. Den diskusjonen er det viktig å løfte nå.

93 prosent av oss sier vi har tatt eller vil ta koronavaksinen. Her fra vaksinekøen i Stavanger i sommer. Foto: Jan Inge Haga

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO, stiller i Dagens Næringsliv betimelige spørsmål om hva som kan kreves og ikke kreves av arbeidstakere og arbeidsgivere, når hverdagen så smått begynner å ligne på den vi kjente. Skal for eksempel sjefen din kunne kreve at du er vaksinert for å få komme på kontoret, slik kjempene Google og Facebook synes er en grei praksis? Skal sjefen din kunne kreve å få vite om du er vaksinert eller ikke? Og motsatt, kan en arbeidstaker som er vaksinert kreve å få komme tilbake på kontoret før en som ikke er vaksinert? Hvem skal på tjenestereise? Kan noen jobbe tettere sammen enn andre, med bakgrunn i hvem som er vaksinerte eller ikke?

Jussen setter klare grenser her. Men det er viktig at partene i arbeidslivet snakker sammen om dette. For det første er det viktig for å opprettholde tilliten mellom oss. For det andre for at vi ikke skal legge oss til regler som bryter med personvern og krav på integritet, selv om de akkurat nå bare er tenkt å være gode, praktiske løsninger for så mange som mulig.

Ifølge en undersøkelse FHI har fått utført, sier 93 prosent av oss at vi kommer til å ta vaksinen. Det er skyhøyt. Det er nettopp tillit og tilgang på kunnskap som ligger til grunn for det høye tallet - vi stoler på at vaksinen er veien ut av pandemien, og vi har tilgang på nok nyansert og god kunnskap til å gjøre oss opp en mening om at dette stemmer.

Tallet er så høyt at noe krav om at alle må ta vaksine er fullstendig uaktuelt. Vi tåler veldig godt at noen få velger ikke å la seg vaksinere, i tillegg til de som av helsemessige årsaker ikke kan. Og for å opprettholde tilliten mellom folk, og mellom folk og myndigheter, er det svært viktig at vi ikke lager oss egne praksiser på hver arbeidsplass, der vaksinerte får andre rettigheter enn uvaksinerte.

Selvsagt kan det finnes arbeidsplasser i helsevesenet der man må gjøre unntak for å kunne gi svært syke mennesker den behandlingen de har rett på. Men dette er ikke regelen. Kanskje vil det også dukke opp tilfeller der rettighetene til de som ikke kan ta en vaksine, men samtidig trenger å bli beskyttet mot smitte, vil stå mot rettighetene til uvaksinerte. Det vil heller ikke være regelen. I slike tilfeller bør også partene i arbeidslivet inn og gi råd.

Tillit og åpenhet har gitt stor oppslutning om vaksineprogrammet, og har samtidig vist oss hvor utrolig viktige verdier det er når krisen rammer. Å ta vare på dem, må veie tungt når hverdagene blir mindre krevende.