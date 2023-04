Russetida må flyttes

AFTENBLADET MENER: Det gir ikke mening at russetida stadig utvides. Fylkeskommunen og de videregående skolene må hjelpe russekullene med å ta grep og stramme inn.

Mens russen i enkelte deler av landet, som i Troms, allerede har tatt grep og strammet inn på russetiden, utvides den stadig i Rogaland. Både i Oslo, Bergen og Trondheim starter russefeiringen nesten én måned etter Rogaland.

Denne utglidningen er problematisk på en rekke måter.

Russetiden blir uforholdsmessig dyr

Den langvarige festingen går ut over prestasjonene på skolen

Festingen fører til økt konfliktnivå

Og det øker risikoen for uønskede hendelser

Fraværsgrensa gjelder like mye i russetiden, men det kan selvsagt settes spørsmålstegn ved hva en russ som ikke har sovet på flere dager egentlig kan få med seg av undervisningen, selv om vedkommende er fysisk til stede.

Russetiden har blitt helkommersiell, noe som er godt dokumentert og tidvis debattert. Mens det for åtte år siden ikke var registrert en eneste russebuss i Rogaland, er det nå over 20 busser i Sør-Rogaland. Disse koster det store penger å leie, skaffe sjåfør til og forsikre.

Planleggingen av russefeiringen og inngåelse av kontrakter med kommersielle aktører starter gjerne flere år før kullet skal være russ, noe som medfører at det kan ta tid å snu trenden.

Vi registrerer at president i russestyret i Sør-Rogaland, Martin Nese Johnsen, sier at han skulle ønsket at russetiden hadde blitt både forkortet og forskjøvet, slik at den ikke frontkolliderer med eksamen. Vi håper at Nese Johnsens synspunkter kan ha påvirkningskraft.

Vi registrerer også at noe tyder på et stemningsskifte også blant folkevalgte og byråkrater som steller med videregående skoler. For selv om fylkeskommunene verken har eller bør ha noe formelt ansvar for russefeiringen, er det tross alt fylkene som har ansvaret for den videregående opplæringen.

Det var viktig og riktig at Rogaland fylkeskommune allerede i 2019 opprettet en egen tiltaksgruppe for en trygg og inkluderende russetid, og vi forventer at arbeidet i denne gruppa videreføres og om nødvendig styrkes.

Men det aller viktigste arbeidet er det de kommende russekullene som må gjøre. Er trenden med russebusser i ferd med å dabbe av, slik noen meldinger tyder på, er det et positivt tegn. At russen i andre deler av landet har kommet lengre og allerede har vedtatt å flytte feiringen til etter eksamen, er et annet.

Ingen, verken russen selv, foreldre, skolene eller samfunnet rundt er tjent med den utglidningen som har funnet sted det siste tiåret. Det er på høy tid å stramme inn. Det blir fortsatt rik anledning til å ta seg en velfortjent fest eller ti.