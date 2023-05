MDGs nære ting

AFTENBLADET MENER: MDG må bort fra oljetåken og den radikale politikken, til de nære ting for å kunne hevde seg i valget til høsten.

MDGs partileder Arild Hermstad kritiserte, ikke uventet, regjeringens oljepolitikk.

Leder

2021 ble et valg der klimasaken sto høyt på agendaen. MDG klarte likevel ikke komme over sperregrensen, og fikk bare inn tre representanter på Stortinget.

I ettertid gikk partiet gjennom en stor evaluering for å finne ut hva som gikk galt. Det var daværende nestleder og nåværende leder Arild Hermstad som fikk mandat fra sentralstyret til å gjennomføre evalueringen.

Konklusjonene var blant annet at de ble for smale, fremsto som et ensaksparti, det ble for mye fokus på kravet om letestans for olje og gass, de ble for krasse, radikale og lite løsningsorienterte og de lyttet for lite.

Før lokalvalget i høst er ikke klimasaken lenger høyt på agendaen. Krigen i Ukraina, høyere strømpriser og matpriser og renteøkninger har gjort at folk er mer opptatt av de litt mer nære tingene.

Hermstad startet talen sin til landsmøtet denne helgen med sterk kritikk av regjeringens oljepolitikk. Og han sammenlignet kampen mot klimatrusselen med arbeidernes kamp i forrige århundre.

MDG vil ikke bare gi 75 milliarder kroner til Ukraina over fem år, som de andre partiene. De vil gi alt Oljefondet har tjent ekstra etter Russlands invasjon i Ukraina til et solidaritetsfond for Ukraina, omstilling i Europa og til å hjelpe de fattigste landene.

EU-medlemskap blir et viktig tema på landsmøtet. Samarbeid med Europa er viktig, sa Hermstad.

Det var lett å tenke ensaksparti, smalt og for oljefokusert ennå gjennom første del av partilederens tale. Men da han begynte å dele fra eget liv og snakke om fattigdom og lokale løsninger for folk flest, var det lett å se hvorfor partiet i et lokalvalg kan gjøre det bedre enn i et nasjonalt valg.

Det viser også meningsmålingene. For mens MDGs oppslutning nasjonalt ligger på rundt 3,5 prosent, viser kommunevalgsmålingene en oppslutning på rundt 5 prosent for partiet.

I høstens lokalvalg er en av de viktigste sakene for eksempel at prisen på kollektivreiser må ned, og at kollektivtilbudet skal bli bedre. Lokalt handler den grønne politikken ofte mer om å ta vare på lokalmiljøene, og dette ser ut til å treffe bedre enn når partiet er moralistiske og krasse.

Problemet til MDG er at selv om det treffer bedre med politikken lokalt, er det fortsatt mange som sitter igjen med inntrykket partiet etterlot seg i valgkampen for to år siden.

MDGs utfordring opp mot høstens valg er derfor å prøve å riste dette av seg og synliggjøre de lokale løsningene. En altfor krass tone og for radikale vedtak på landsmøtet kan gjøre dette vanskelig.