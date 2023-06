Å snu flyttestrømmen

AFTENBLADET MENER: Man hindrer ikke fraflytting fra distriktene med en stortingsmelding alene. Attraktive jobber og levende lokalsamfunn er viktigst.

Gunhild Moe driver Energihotellet på Nesflaten sammen med mannen Olav Lindseth. Store investeringer i kraftanleggene er en mulighet også for næringsdrivende som henne.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Samme dag som kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) la fram regjeringens stortingsmelding om distriktspolitikk, kunngjorde Lyse at kraftselskapet har hentet planene om milliardinvesteringer i kraftanleggene i Røldal/Suldal opp av skuffen.

Lyse skrinla midlertidig planene om opprusting av kraftanleggene i indre Suldal etter at regjeringen innførte det såkalte «høyprisbidraget» på kraftproduksjon i statsbudsjettet i fjor. Nå sier Lyse at selskapet legger til grunn at regjeringen holder ord når den sier at denne «ekstraskatten» skal fases ut innen utgangen av 2024.

Dette betyr mye for norsk kraftproduksjon, og mye for Suldal. En anleggsperiode på mange år vil gjøre at det drypper mye på lokale leverandører til anleggene, med positive ringvirkninger til følge.

Om det er nok til å snu en negativ befolkningstrend i kommunen med snaue 4000 innbyggere, gjenstår å se. Suldal er rikt på naturressurser og kraftinntekter, og kommunen har god råd til et generøst tjenestetilbud, men er likevel i stadig kamp mot en aldrende befolkning og mangel på jobber som kan tiltrekke seg yngre og høyt utdannede arbeidstakere.

Nettopp dette er det regjeringens distriksmelding prøver å ta tak i, men det er ikke så lett å se de grepene som virkelig skal kunne snu trenden. Kanskje fordi slike grep ikke finnes? Kanskje er det ingenting som kan reversere den store trenden; at storbyområdene vokser mens distriktskommunene krymper?

Målet er at folketallet ikke bare skal stabiliseres, det skal øke i distriktskommunene, sier statsråden. Det er ganske ambisiøst.

Blant annet bør distriktskommuner få flere statlige arbeidsplasser. Nye eller relokaliserte statlige virksomheter bør derfor legges utenfor Oslo-området og de største byene, oppfordrer regjeringen.

Statlige bedrifter skal dessuten bruke flere desentraliserte stillinger. Dermed kan folk i distriktene søke seg til stillinger i de største byene uten å måtte flytte.

Dette siste grepet kan ha noe for seg, men det er ikke sikkert at en slags hjemmekontorordning for statlig ansatte er ideelt, verken for arbeidstaker eller arbeidsgiver. Mange setter jo pris på å være del av et større miljø. Men det kan være verdt å prøve.

Regjeringen, det vil i realiteten si Senterpartiet, ønsker også å gi kommunene mer råderett i arealspørsmål. Altså gi dem mer frihet til å bygge ut og bygge ned uten innblanding. Dette er et tveegget sverd. For det vil øke presset på verdifull natur. Det er summen av enkeltvedtak, som hver for seg kan virke beskjedne, som står for nedbyggingen av natur og matjord her i landet.