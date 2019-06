Vaksinemotstand er farlig

En ny undersøkelse fra den uavhengige stiftelsen The Wellcome trust, viser at globalt mener 79 prosent at vaksiner er trygge. 92 prosent av de som er foreldre svarer at de har vaksinert sine barn.

Bangladesh og Rwanda er de landene befolkningen har høyest tillit til vaksiner.

Men i Europa er rundt en femtedel av befolkningen enten uenige i, eller tviler på at vaksiner er trygge.

Den laveste tilliten til vaksiner finner vi i Frankrike, der 33 prosent mener at vaksiner ikke er trygge, og 10 prosent er uenige i at det er viktig at barn tar vaksiner.

Dette betyr at verden, og spesielt Europa, har tatt et skritt i feil retning når det gjelder bekjempelse av potensielt livsfarlige sykdommer.

Vaksinemotstand har ført til at i land der potensielt farlige sykdommer nesten var utryddet, kommer disse nå tilbake. Antallet mennesker som får meslinger, for eksempel, gikk opp med 30 prosent fra 2016 til 2017.

Vaksinemotstand er på Verdens helseorganisasjons (WHO) liste over ti av de største truslene mot global helse. Ifølge organisasjonen forhindrer vaksiner mellom 2 millioner og 3 millioner dødsfall globalt hvert år.

Det er komplekse grunner til vaksinemotstand. En grunn er at internett gjør det lettere å spre falsk informasjon.

Vaksinemotstandere driver ofte også såkalt cherry picking. Det betyr at de plukker enkeltstudier, som de hevder er «bevis» på deres konspirasjonsteorier.

I Japan har feilaktig informasjon om at HPV-vaksinen kan knyttes til nevrologiske problemer ført til at myndighetene stoppet vaksinasjonsprogrammet. I Frankrike kom det lignende påstander om en influensavaksine.

I Storbritannia og andre vestlige land har den diskrediterte legen Andrew Wakefields feilaktige påstander om at MMR-vaksinen kan knyttes til autisme ført til vaksineskepsis. Wakefield ble fratatt legeautorisasjonen i 2004, og forskningsbladet The Lancet trakk hans forskningsartikkel etter at det ble avdekket utstrakt juks. Likevel lever denne teorien hos vaksinemotstandere.

Alle medisiner kan ha bivirkninger, men vaksiner er grundig testet og er trygge.

Minst 95 prosent av befolkningen må være vaksinert for at sykdommen ikke skal kunne spre seg, og for at vi ikke skal utsette barn og sårbare grupper i samfunnet for smitte. Alle har et ansvar for å sørge for at deres barn vaksineres i henhold til det norske vaksinasjonsprogrammet.

Her er det faglige råd og felles ansvar for alles helse som gjelder.