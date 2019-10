Økonomifaget står i spagaten mellom politikk og vitenskap. For selv om enkelte økonomiske teorier, som den om at forholdet mellom etterspørsel og tilbud bestemmer prisen, har blitt allment akseptert som noe i retning av en naturlov, er fagøkonomer ofte rykende uenige, og ofte med bakgrunn i politisk ståsted.

Derfor er det ofte lite hensiktsmessig å hevde at «økonomer har slått fast» dette eller hint, uten å kjenne til hvor disse står i andre spørsmål.

Likevel lever vi i en tid hvor økonomer har stor makt. Det er for eksempel en økonomisk teori som har lagt grunnlaget for forestillingen om at det vil være ødeleggende for norsk økonomi om vi bruker for mye av oljeinntektene til Staten her i landet. Dermed oppsto Oljefondet, som nå er på vei mot 10.000 milliarder kroner.

Det er en økonomisk teori som gjør at Norges Bank styrer etter et såkalt inflasjonsmål, som betyr at prisstigningen over tid skal holdes lav og stabil.

For de fleste vanlige norske borgere er renta vi betaler på lånet vårt den overlegent viktigste prisen. Mye viktigere enn for eksempel prisen på dagligvarer eller strøm. Men hvordan blir rentenivået faktisk bestemt? Og i hvor stor grad er dette en politisk beslutning?

Økonomifestivalen i Stavanger tar mål av seg til å sette økonomiske problemstillinger på dagsorden, og vise i hvor stor grad økonomifaget griper inn i dagliglivet vårt - også på områder vi kanskje ikke har tenkt på.

I dag starter Kåkånomics igjen, med et imponerende bredt og innholdsrikt program. I tillegg til å presentere et norsk elitelag av økonomer og politikere, inkludert finansministeren, er programmet også fullt av internasjonale toppnavn.

Et interessant trekk ved årets program er også et særlig blikk på kvinner og økonomi. Bør kvinner (som kjøper mer enn menn) bli ansvarliggjort i større grad for den galopperende forbruksøkonomien? Hva skal vi med barn når hver eneste nordmann går med underskudd? Blir kvinnelige sjefer utsatt for mer kritikk enn sine mannlige kolleger? Alt dette, og mer til, vil bli diskutert, analysert og debattert.

Vi lever også i en brytningstid, der både klimadebatten og den økende ulikheten mellom dem som eier kapital og dem som hever lønn har ført til spørsmål om vi trenger en ny økonomisk teori for det 21. århundret. Hvis dagens globaliserte kapitalisme fører til kollaps, hva er alternativet?

Vi gleder oss til å høre og lære.