Brannstasjonen må ligge i Lervig

Saken har hatt sitt eget liv i forskjellige kommunale organer med forskjellig politisk flertall. Administrasjonen har fått den tilbake med stadig nye krav fra politikerne. Det er forståelig, for det er mye som står på spill. Samtidig er det også mye som står på spill dersom bystyret heller ikke denne gangen klarer å samle seg om et vedtak.

Det skal nemlig bygges to brannstasjoner i Stavanger. Byggingen av den andre, som skal ligge i Schancheholen, kan ikke påbegynnes før Lervig-striden er avgjort. Det er nå reell fare for at Schanchehol-stasjonen ikke blir klar etter tidsplanen, selv om alle godkjenninger er på plass. Det vil gå utover tunnelsikkerheten i Ryfast og utrykningstiden til det nye sykehuset på Ullandhaug.

Nesten ingenting hører så naturlig hjemme i en by som en brannstasjon. Tidligere har det vært forbundet med stolthet å ha en stasjon i nabolaget. I Lervig-diskusjonen er det mange som har pekt på at det er en byrde. Trafikkbelastningen er én ting, at den vil legge beslag på et potensielt flott tur- og parkareal ved sjøen, er en annen.

Mange av innvendingene har vært betimelige, men oppgraderingen av Østre bydel må innbefatte mer enn grøntarealer og ny skole. Totalløsningene som foreligger for området legger opp til flere fellesarealer i sjøkanten.

I rådmannens forslag blir det plass til en samlet brannstasjon med sjøatkomst og planer for diverse aktiviteter i nabokvartalet (der det nye sykehjemmet ligger), som flertallspartiene la fram under navnet Storhaugløftet i januar.

Den samme konstellasjonen, er ikke like enig med seg selv om brannstasjonen. Blant annet leker Venstre med et forslag om å ha brannstasjonen på begge sider av veien. det vil ødelegge både for den nye brannstasjonen og for Storhaugløftet.

Vi har tidligere kritisert bystyreflertallet for behandlingsformen i saken om Storhaugløftet og flere andre saker. Det står vi fast på. «Flertallspartiene» er nærmest er innført som et eget politisk organ.

Likevel er det grunn til å støtte innholdet i planene for de omstridte kvartalene i Lervig. Plassering av brannstasjonen er en del helheten. Mye tyder på at bystyret er delt i både to og tre i denne saken, men alle parter har et ansvar for å ta denne saken i mål nå. Det gjøres best ved å vedta rådmannens forslag.