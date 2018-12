Store ord, men få tiltak

Sir David Attenborough, som alle kjenner fra BBCs naturprogrammer, holdt en tale på åpningsdagen av FNs klimatoppmøte mandag.

Han sa at dersom vi ikke gjør noe nå, vil vi være på randen av kollaps av vår sivilisasjon, og utrydding av mye av naturen vår.

Attenborough har det som kalles «folkets sete» på toppmøtet i Katowice i Polen. Det betyr at han skal være leddet mellom folket og politikerne.

«Verdens folk har talt. Deres beskjed er tydelig. Tiden renner ut. De vil at dere, politikerne, skal gjøre noe nå,» sa han.

Det er mer enn 22.000 delegater fra nesten 200 land som møtes denne uken til det 24. klimatoppmøtet. Planen er at de skal bli enige om konkrete tiltak som skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

FNs generalsekretær understreket at det ikke var et alternativ å mislykkes i Katowice. Men den politiske viljen til å gjøre noe konkret med målene fra Parisavtalen i 2015 er ikke lenger like sterk, sa han.

Og du skal ikke lenger enn til vertslandet Polen for å finne eksempler på at det kommer til å bli vanskelig å oppnå enighet om tiltakene.

Katowice ligger i Silesia-regionen, der mye av Polens kullindustri holder til. Kull står i dag for 1/3 av de globale utslippene av CO2. I november advarte sjefen for det internasjonale energibyrået (IEA) Fatih Birol mot å tro at vi klarer å gjøre noe med klimaendringene uten å gjøre noe med kullproduksjonen.

Likevel brukte den polske presidenten Andrzej Duda sin tale til å forsvare Polens kullindustri:

«Å bruke sine egne naturressurser, som i Polens tilfelle er kull, og basere energisikkerhet på disse ressursene, går ikke imot beskyttelsen av klimaet. Polen er et godt eksempel på et land som har en bærekraftig utvikling.»

Og det er ikke bare Polen som tenker på denne måten. Holdningen synes å være at dersom ingen andre kutter, skal ikke vi heller kutte.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier at mange nok land, delstater, bedrifter og organisasjoner må vise at de har vilje til å forsterke sine ambisjoner.

Men i årets budsjett fra den blågrønne regjeringen, ligger det inne kutt innenlands på bare 13 prosent innen 2030. Dette er basert på at det ikke kommer nye tiltak innen 2030. Elvestuen selv må derfor også legge konkrete tiltak på bordet.

Mye av problemet ligger i at når politikere alltid er på valg, blir det vanskelig å oppnå en enighet med reell slagkraft. Det har vist seg igjen og igjen.

Politikerne som er i Polen må jobbe iherdig for å komme til enighet om å hindre en større katastrofe. Men til syvende og sist er det kanskje i næringslivet, hos investorer og i markedskreftene, et virkelig håp om endring ligger.