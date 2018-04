Det haster nå

«Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot de som demonstrerer mot okkupasjon, og å bringe sivile i fare i konfliktsituasjoner. Utviklingen illustrerer hvor viktig det er med en varig fredsløsning mellom Palestina og Israel, og at det haster,» sa utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) etter fredagens alvorlige hendelser ved grensen mellom Israel og Gaza.

Årsdag

15. mai er det 70 år siden staten Israel ble opprettet. Hamas varsler demonstrasjoner som denne hver fredag helt fram til den dagen, som for palestinske flyktninger er al-Nakba- dagen - katastrofen. Gjennom demonstrasjonene krever flyktningene rett til å vende tilbake. Fredag ble minst 15 palestinere drept. Helsemyndighetene på Gaza melder at 1400 ble såret, 758 av disse av israelske soldaters skarpe skudd. Israelske myndigheter hevder tallene er lavere, at minst ti av de som ble skutt og drept, tilhørte militære grupperinger, og at Hamas forsøkte å utføre angrep mot grensen under dekke av de fredelige demonstrasjonene.

Ifølge avisen Haaretz skal også Hamas ha sendt en sjuårig jente helt fram til grensen. Israelske soldater skal ha reddet henne unna og sendt henne tilbake til sine foreldre. Soldatene hadde, i følge Haaretz, ordre om å skyte hvis noen kom helt opp til grensen, og bare skyte for å drepe dersom de var bevæpnet. Men videoer fra sammenstøtene viser også palestinere som blir skutt i ryggen på vei vekk fra grensen.

Uholdbart

«Uskyldige palestinske demonstranter som lengter hjem, kan ikke bli skutt på av sterkt bevæpnede israelske soldater,» sier Peter Lerner, tidligere sjef for den israelske hæren." Israel må ikke bare feire sin egen uavhengighet, men også gi de som har lyst til å sørge rom til å gjøre det." Også den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B’Tselem fordømmer skytingen.

Gaza er omtrent like stort som Hamar kommune. Det bor nå nærmere to millioner mennesker der. Israel har holdt grensen mot Gaza stengt siden Hamas kom til makten der i 2007, Egypt stengte sin grense i 2015. Arbeidsledigheten er på 43 prosent. Strøm og rennende vann blir borte, skolegang og helsehjelp er mangelfull. I følge FN vil Gaza være ulevelig i 2020.

Utenriksministeren har selvsagt rett. Man skyter ikke dødelige skudd mot demonstranter. Israels reaksjon er igjen ute av proporsjoner.

Hamas er heller ikke i stand til å gjøre Gaza levedyktig. Det kan ikke fortsette slik. Vi mener fortsatt en tostatsløsning er eneste mulighet. Men hvordan det skal løses for å gi holdbar fred, er ikke lett å peke på.