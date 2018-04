Han ble - og blir - regnet for et av de største politiske talentene Fremskrittspartiet har fostret. Nå har Tor Mikkel Wara passert 53 år, og da er det selvsagt feil å beskrive mannen som et talent. Wara, som i yngre år var en av de fremste representantene for den liberalistiske - og i utgangspunktet innvandringsliberale - fløyen i Frp, var ønsket som ny leder for partiet av daværende partiformann Carl I. Hagen, men valgte i stedet å gå ut av politikken i 1993, etter fire år på Stortinget.

Listhaugs fall

Nå gjør Wara et spektakulært comeback, som etterfølgeren til Sylvi Listhaug. Listhaug ble presset til å trekke seg på grunn av hennes måte å ordlegge seg på. Dråpen som fikk begeret til å renne over, var hennes Facebook-post der hun beskyldte Arbeiderpartiet for å prioritere terroristers rettssikkerhet framfor nasjonens trygghet. Men dette overtrampet ville høyst sannsynlig ikke vært nok til å felle henne dersom hun ikke allerede hadde provosert andre partier, og i særdeleshet vippepartiet Kristelig Folkeparti, i lang tid.

Stil og innhold

Det er grunn til å tro at Wara, med lang fartstid fra kommunikasjons- og rådgivingsbransjen, ikke vil begå liknende provokasjoner. Han kommer - i likhet med forgjengeren Listhaug - fra jobb som partner i First House, som han var med på å etablere. De siste årene har han vært en viktig rådgiver for partileder Siv Jensen i strategiske spørsmål.

For det er viktig å forstå at kontroversene som har omgitt hans forgjenger handler mer om stil og ordvalg enn om faktisk politisk uenighet. Det er bred politisk enighet i Stortinget om innvandrings- og asylpolitikken, en enighet som har ført til at Norge har en av Europas strengeste praksiser på feltet. Som justisminister i en regjering med Høyre og Venstre vil Wara høyst sannsynlig være mer tilbøyelig til å være lojal mot statsminister Erna Solberg.

Nye reformer?

I motsetning til Listhaug og etter 25 år ute av politikken har han trolig ingen personlige ambisjoner om en videre karriere i partiet. Dermed er det grunn til å tro at han vil bli en statsråd mer etter Solbergs og partileder Siv Jensens smak: En som kan lose gjennom reformer uten å skape unødvendig støy.

Da Solberg tirsdag holdt pressekonferanse om det kommende landsmøtet i Høyre, nevnte hun blant annet at arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har høy prioritet for Regjeringen. Dette arbeidet vil Wara ha ansvaret for.