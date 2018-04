Facebook-trollet må temmes

Hvis en tjeneste er gratis, er det brukeren av tjenesten som er produktet. Denne læresetningen om den digitale økonomien har fått vind i seilene de siste månedene, etter den siste i en 14 år lang rekke av kontroverser knyttet til Facebooks bruk av data som selskapet samler inn om brukerne sine.

Facebook er gratis å bruke. Hvordan har Facebook da klart å bli et av verdens mest verdifulle selskaper? Jo, fordi den informasjonen selskapet sitter på om sine nesten to milliarder brukere, er gull verdt for dem som ønsker å påvirke disse.

Ga data til Trump

Da det ble avslørt at Facebook, i strid med hva selskapet tidligere hadde hevdet, hadde gitt tilgang til brukerdata fra så mange som 87 millioner hovedsakelig amerikanske brukere til utvikleren av en app, og at denne utvikleren i sin tur hadde solgt disse dataene til selskapet Cambridge Analytica, og at dette selskapet hadde solgt dem videre til valgkamporganisasjonen til Donald Trump, ble det nok en gang ramaskrik. Facebook kan ha gjort Trump til president.

Tirsdag ettermiddag norsk tid måtte Facebooks grunnlegger og allmektige sjef, den 33 år gamle Mark Zuckerberg, møte i Kongressen i Washington for å forklare seg. Zuckerbergs planlagte tale til Kongressen ble lekket til mediene i forkant av høringen, og viser seg å likne svært på tidligere unnskyldninger som gründeren har framført.

Skandale på skandale

For i de 14 årene som har gått siden Facebook ble lansert, har selskapet nærmest konstant vært involvert i skandaler som omhandler misbruk av opplysninger om medlemmene.

Zuckerberg har for vane å omtale Facebook som et «samfunn». Men dette er med respekt å melde en forskjønnelse. Et samfunn er en organisasjonsmodell der deltakerne har rettigheter og plikter. For den jevne bruker av Facebook er avstanden opp til eneherskeren Zuckerberg selvsagt så stor at det er meningsløst å snakke om noe form for kollektiv. Zuckerberg er en av verdens mektigste personer, med en personlig formue på nær 500 milliarder kroner.

Det må brukes makt

Den amerikanske kongressen, og myndighetene i andre land, inkludert Norge, må bruke makt for å få Facebook til å oppføre seg. Selskapet må tvinges til å opplyse brukerne sine slik at personvernet ivaretas, og Zuckerbergs uinnskrenkede makt må fordeles på flere eiere. Så mye makt kan ikke være samlet i en 33 år gammel hånd.