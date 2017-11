Det kan fortsatt ta lang tid før regjeringsforhandlingene på Island fører fram. Det konservative partiet til Bjarni Benediktsson er fortsatt Islands største, men gikk betydelig tilbake ved valget.

Partistrukturen på Island er annerledes enn det vi kjenner fra de øvrige nordiske landene.

Det er fortsatt ventet at sentrum vil spille en nøkkelrolle når en ny regjering skal stables på beina. Men uansett regjeringskoalisjon, bør landet ta et oppgjør med det faktum at landets presse ble fratatt muligheten til fullt ut å spille den rollen en fri presse skal ha i et levende demokrati; særlig før et valg.

Skandaler

Den sittende statsministerens far skal ha hatt en rolle i arbeidet med å rense rullebladet til en tidligere overgrepsdømt mann. Straffedømte personer på Island kan en tid etter sonet straff søke om å få dommer slettet fra rullebladet, men det krever anbefalinger fra innflytelsesrike personer.

Det var partiet Lys Framtid som framsatte anklagene mot statsministerens far, og trakk seg fra regjeringssamarbeidet. Det er grunnlaget for nyvalget som ble holdt for en uke siden. Lys Framtid mistet for øvrig sin representasjon i Alltinget ved valget.

I norsk rettspleie kjenner vi begrepet "midlertidig forføyning". Ordningen kan for eksempel brukes til å utsette kontraktsinngåelse dersom en part mener at en kontrakt er tildelt på feilaktig grunnlag. Det er også her til lands brukt i forbindelse med publisering, for eksempel av bøker eller tidsskrifter der noen mener seg urettferdig uthengt på måter som rammes av loven.

Krise på krise

Islands befolkning er i ferd med å miste tålmodigheten med sine fremste politiske ledere. Finanskrisen og bankkrisen rammet landet hardt og satte både sentralbanksjef og statsminister i et uheldig lys. For ett år siden hadde landet også nyvalg, da som følge av at den daværende statsministeren Sigmundur David Gunnlaugsson og kona hadde et selskap skjult i skatteparadis.

Å kneble omtalen av forhold knyttet til ledende politikeres mulige feiltrinn bidrar til å øke forakten. Island trenger å bygge ny tillit til sine politiske ledere. Bare full åpenhet om kritikkverdige forhold kan bidra til det. Dette må gjelde selv om statsministeren går av.