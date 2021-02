Gass og brems på Nytorget

AFTENBLADET MENER: Få byområder har vært gjenstand for så mange planer som Nytorget i Stavanger. Skal det skje noe nå?

Nytorget, sett fra St. Petri-kirken mot Pedersgata i 1971. Bortsett fra gateoppmerkingen minner det mye om hvordan der ser ut i dag.

15–16 år etter at Stavanger kommune kjøpte opp deler av trehusbebyggelsen i området, over to år etter at det ble kåret en vinner i en arkitektkonkurranse og etter 20 år med forskjellige planer som spenner fra tinghus til parkeringshus, er det politiske flertallet i Stavanger blitt enige om en plan. Det må legges til at denne flertallskonstellasjonen ble etablert på en hamburgerrestaurant i torgets østlige ytterkant.

Vinnerutkastet «Tre bord og et langbord» fra arkitektkonkurransen i 2018. Foto: Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Flere partier har i flere valgkamper hatt utvikling av Nytorget på programmet sitt. Lite har skjedd, bortsett fra flere gode private initiativ fra de som holder til i området. Så har kommunen i større og mindre grad engasjert seg, for eksempel gjennom den midlertidige palleparken som ble anlagt på noen parkeringsplasser i fjor.

Nytorget på tidlig 1960-tall. Foto: Harald Sem

Det er gjennom det kommunale foretaket Stavanger utvikling flertallspolitikerne skal realisere sine planer. Forhåpentlig er avtalen et viktig steg mot en ny tid for torget, men det er fortsatt ikke rett fram.

Hvordan og om vinnerutkastet i arkitektkonkurransen, «Tre hus og et langbord», skal inn i planene, blir en egen diskusjon. Hvilke hus som skal rives, hvilke som får stå og hvilke som skal utvides, kommer til å bli en egen debatt. Rundt bygget til det gamle politikammeret, som i dag blant annet huser ungdomstilbudet Metropolis, er det sterke følelser i sving. Skal det rives, bevares eller bygges ut? Og på hvilken måte? Blir erstatningen minst like bra? Hvilket tilbud får Rogaland kunstsenter, som etter planen skal flyttes?

Nytorget i 2005. Foto: Jon Ingemundsen

Politikernes ambisjon om at Stavanger utvikling skal arbeide for å at mediebyen legges til Nytorget, vil også skape turbulens. For regionen og bransjen er det positivt at politikerne ønsker en medieby til Stavanger. Samtidig kan denne tydelig uttrykte ambisjonen sette politikerne i en vanskelig dobbeltrolle. Det kan skje dersom utviklingsprosjektet går til en annen utbygger med en annen tomt i byen. Vil eiendomsutvikleren bli møtt med samme imøtekommenhet, i for eksempel reguleringsspørsmål, som kommunens eget alternativ?

Det er ikke dødt på Nytorget lenger, men alle venter på de neste omdreiningene, både for utemiljøet og bebyggelsen. Det er bra å ha en politisk vilje i flertallet for å komme i gang, men veien fram er fortsatt belagt med humpete brostein.

